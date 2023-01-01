Amazon'da 2022’de günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu

Brezilya'da federal polis, 5 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alınamayan İngiliz gazeteci Dom Philips ve ona rehberlik eden yerli halkları uzmanı Bruno Pereira'nın Amazonlar'da öldürüldüğünü duyurdu. Ünlü gazetecinin Amazon ormanlarındaki yerli halklarla ilgili bir kitap yazmak için bölgede olduğu belirtilmişti.