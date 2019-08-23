Dünya Amazonlar G7nin gündemine taşınacak
AVRUPA

Amazon'lar G7'nin gündemine taşınacak

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert; "Şansölye Merkel'e göre, G7 ülkeleri bu hafta sonu bir araya geliyorsa Amazon ormanlarındaki acil durumun da gündemde olması lazım" açıklamasında bıulundu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Amazon ormanlarındaki yangının, Fransa'nın Biarritz kentinde yapılacak G7 Zirvesi'nde ele alınması" önerisine destek verdiği bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Macron'un yarın başlayacak G7 Zirvesi'nde, Amazon ormanlarındaki yangının da ele alınabileceği önerisini değerlendirdi.

  • Merkel'in, konuyu Macron gibi gördüğünü vurgulayan Seibert, "Şansölye Merkel'e göre, G7 ülkeleri bu hafta sonu bir araya geliyorsa Amazon ormanlarındaki acil durumun da gündeme olması lazım. Şansölye Merkel, bu konuda Macron'un yanında duruyor." ifadelerini kullandı.

Seibert, Amazon ormanlarındaki yangının büyüklüğünün yalnızca Brezilya ve etkilenen diğer ülkeler için değil, dünya için endişe verici ve tehdit edici olduğuna dikkati çekti. Bu ormanların, küresel iklim sistemi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Seibert, Amazon ormanlarının "dünyanın akciğeri" olarak nitelendirilmesinin abartılı olmadığını dile getirdi.

Brezilya Başbakanı Bolsonaro tepki gösterdi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Evimiz yanıyor. Oksijenimizin yüzde 20'sini üreten Amazon yağmur ormanları yanıyor. Bu, uluslararası bir kriz." ifadelerini kullanarak, konunun yarın başlayacak G7 Zirvesi'nde ele alınabileceğini belirtmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Twitter paylaşımında, Macron'un önerisinin "siyasi rantla" ilgili olduğunu iddia ederek, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın bölge ülkelerinin katılımı olmadan 'Amazon yangını G7 Zirvesi'nde tartışılsın' önerisi, 21. yüzyıla uygun olmayan sömürgeci zihniyeti anımsatıyor." yorumunu yapmıştı.

Brezilya'da orman yangınları artıyor

Dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 binden fazla orman yangını meydana geldiği bildirildi.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, ülkede bu yıl 72 bin 843 yangın çıktı.

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Ülkedeki orman yangınları, son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, yangın sayısında geçen yıla oranla yüzde 83 artış yaşandı.

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