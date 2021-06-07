Amazon'un kurucusu Jeff Bezos uzaya gidiyor

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos uzaya gideceği tarihi açıkladı. Bezos sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin’in insanlı ilk uzay uçuşunda kardeşi ile birlikte yer alacağını açıkladı.

EN BÜYÜK HAYALİM

Sputnik'te yer alan habere göre Bezos Instagram'dan yaptığı açıklamada, "5 yaşımdan beri uzaya gitmenin hayalini kuruyorum. 20 Temmuz'da kardeşimle birlikte yola çıkacağım. En iyi arkadaşımla birlikte en büyük macera" dedi.

BU DENEYİMİ YAŞAYAN İLK MİLYARDER OLACAK

Blue Origin’in New Shepard isimli uzay mekiğinin 20 Haziran’da ilk yörüngealtı uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, Bezos, roket teknolojisinde bir yolculuk deneyimi yaşayan ilk milyarder olacak.

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