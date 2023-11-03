Ambulans konvoyuna bomba: İşgalci İsrail ordusu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu

İsrail Ordusu Şifa Hastanesinin giriş kısmını vurdu.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 28’inci gününde devam ediyor. İsrail ordusu, sivil yerleşim yerleri, hastane ve okullara düzenlediği saldırıları ara vermeden sürdürüyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra yaptığı açıklamada, "Bu bir sağlık konvoyuydu” ifadelerini kullanarak, saldırı sırasında Mısır’a gönderilecek hastaların ambulanslarda olduğunu aktardı. El Kudra, “Ambulanslar 15-20 ağır yaralı hastayı taşıyordu” dedi.