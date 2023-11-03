Ambulans konvoyuna bomba: İşgalci İsrail ordusu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara katılan İsrail askerlerine yine Tevrat'tan alıntı yaparak hitap etti. Netanyahu yaptığı açıklamada "Siz Mısır'dan çıktıktan sonra Amaleklilerin yolda size neler yaptığını anımsayın. Bu savaş, aydınlığın çocukları ile karanlığın çocukları arasındadır. Aydınlık karanlığa galip gelene kadar görevimizden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.