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Dünya

Ambulans konvoyuna bomba: İşgalci İsrail ordusu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu. Gazze Sağlık Sözcüsü: İsrail'in Refah kara geçişine ulaşmak için güneye gitmeye hazırlanan ambulansları hedef alması sonucu hayatını kaybedenler ve yaralılar var.

18:06 - 3/11/2023 Cuma
Güncelleme: 19:09 - 3/11/2023 Cuma
AA
İsrail Ordusu Şifa Hastanesinin giriş kısmını vurdu.

İsrail Ordusu Şifa Hastanesinin giriş kısmını vurdu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 28’inci gününde devam ediyor. İsrail ordusu, sivil yerleşim yerleri, hastane ve okullara düzenlediği saldırıları ara vermeden sürdürüyor.

Akşam saatlerinde İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’ndeki Şifa Hastanesi’nin yerleşkesini vurdu. Hastanede tedavi gören ağır yaralı hastaları Mısır’a taşımak için bekleyen ambulans konvoyuna düzenlenen saldırıda çok sayıda can kaybının ve yaralının olduğunu belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra yaptığı açıklamada, "Bu bir sağlık konvoyuydu” ifadelerini kullanarak, saldırı sırasında Mısır’a gönderilecek hastaların ambulanslarda olduğunu aktardı. El Kudra, “Ambulanslar 15-20 ağır yaralı hastayı taşıyordu” dedi.




#İsrail
#Hastane
#Bomba
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