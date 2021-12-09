Amerika’da siyahi Müslüman kadın belediye başkanı seçildi

2018’de belediye konseyine adaylığını koyan Deqa Dhalac seçim kampanyasını yürütürken bazı insanların kapılarını çaldığında insanların kapılarını açmaktan korkmuş göründüklerini söyledi. Diğerleri ise onun başörtüsünü gördü ve İngilizce bilmediğini düşündü fakat Dhalac kapıları çalmaya ve hikayesini anlatmaya devam etti.

Trump’ın iktidarı sırasındaki İslamofobik politikalara karşı siyasete girmeye karar verdi. Maine’de 2018’den bu yana çok şeyin değiştiğini söyleyen Dhalac, eyaletin Güney sahilindeki küçük şehrin ilk siyahi belediye başkanı oldu. Yeni Amerikalı Liderler’in raporuna göre Deqa Dhalac’ın ülkedeki ilk Somali kökenli belediye başkanı olduğu ifade edildi.

İslamofobik politikasına rağmen mücadelesinden vazgeçmedi

Güney Portland’ın tamamı diğer beyaz meclis üyelerinden oluşuyor ve oy birliğiyle Dhalac’ı seçtiler. Ayrıca üyeler, topluma olan bağlılığı ve meseleleri düşünceli bir şekilde ele alması içinDhalac’a övgüler yağdırıyor. 53 yaşında olan Dhalac, bu seçimin insanların duvarlar örmek yerine birbiriyle bağlantı kurmayı gösterdiğini belirtti.

“Bu kadın bunu yapabilirse aslında ben de bunu yapabilirim”

“İnsanların her zaman bir çekincesi olacak fakat bu yolla sizi tanıyacak, dinleyecek ve kim olduğunuzu görecek” diyen Dhalac, belediye başkanı seçilmesini diğerlerinin onun izinden gitmesi için insanlara ilham veriyor. Özellikle kendisine benzeyen kadınların “Bu kadın bunu yapabilirse aslında ben de bunu yapabilirim” görüşüne sahip olmasını istiyor.

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Seçimin ardından belediye meclisine konuşan Dhalac, “Aynı zamanda göçmen, yeni nesil ya da siyahi insanlar için değil korkmuş ya da bu topluluğun bir parçası olmak istemeyen gençler için de ‘Evet’ diyorum. Eğer ben bunu yapabilirsem, siz de yapabilirsiniz. Gerçekten size ihtiyacımız var ve bu güzel şehirde her birinizin adım atmanıza ihtiyacı var” diyerek sözlerine devam etti.

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