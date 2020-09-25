Amerikalı senatörlerden Netflix'e "Uygur Türkleri" mektubu: Suça ortaklıktan vazgeçin

Netflix, her gün yeni bir skandalla dünya gündemine oturuyor.

Amerikalı beş Cumhuriyetçi senatör, film ve dizi platformu Netflix'e bir mektup göndererek, Çin'in Uygur Türklerine yönelik ihlallerini savunan Çinli yazar Liu Cixin'in kitaplarını dizi yapmaması çağrısında bulundu.

ABD ile Çin arasındaki gerginlikler devam ederken, beş Cumhuriyetçi senatör, Netflix'in duyurusunu yaptığı yeni bir diziye tepki gösterdiler.

Tennessee Senatörü Marsha Blackburn'ün öncülüğünü yaptığı senatörler, mektuplarında, Çinli yazar Liu Cixin'in, "Pekin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlara karşı ihlallerini savunduğunu" vurguladılar.

Cixin'in 3 kitaptan oluşan serisini diziye çevireceğini açıklayan Netflix'in kararını gözden geçirmesi çağrısı yapan senatörler, "Sincan'daki (Doğu Türkistan) vahşilikler ortadayken böyle bir karar gönül rahatlığıyla alınamaz, bu karar suça ortaklık olur." ifadesini kullandılar.

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Doğu Türkistan'daki tartışmalı kamplar

Çin'de son yıllardaki Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor. Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı ancak uluslararası kamuoyunun "yeniden eğitim kampları" şeklinde tanımladığı yerlerde Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon kişinin tutulduğu tahmin ediliyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor. Çin'in, bölgede yaşayan Müslüman Uygurlara, Çince dil eğitimi ile mesleki ve kültürel kurslar verdiğini öne sürdüğü kampların durumu hakkında net verileri paylaşmaması, uluslararası kamuoyunda derin kaygılara yol açıyor.

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OYNAT 00:56 Netflix'te skandal diziler bitmiyor: Hazreti İsa'yı eşcinsel olarak gösterdiler Pedofili, cinsel istismar ve LGBT propagandası yapan içerikleri nedeniyle eleştirilen Netflix'te skandallar bitmiyor. Son olarak 'Mesih'in ilk günahı' adıyla yayınlanan dizide Hazreti İsa'nın eşcinsel olarak gösterilmesi büyük tepki çekti. Birçok ülkede Netflix'in boykot edilmesi için milyonlarca imza toplandı. BiP'te paylaş

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BM gözaltıları durdurmak için mektup yazmıştı

BM İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, Temmuz 2019'da, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şimdiye kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma taleplerini ise geri çevirdi.