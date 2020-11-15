Amerikan Newsweek dergisi: Macron'un Fransa'sında ifade özgürlüğü sadece belli bir kesime ait

ABD’nin Newsweek dergisinde "Macron'un Fransa'sında ifade özgürlüğü sadece belli bir kesime ait" başlığıyla yayımlanan yazıda, Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlere gösterilen tepkilerin ardından Müslümanlara yönelik karalama kampanyalarının ikiye katlandığı ve Müslümanların ifade özgürlüğüne saldırı başlatıldığı belirtildi.

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Fransız hükümeti tarafından, 'sınırları belli olmayan radikalleşme kavramı' adı altında Müslümanların örgütlerinin dağıtılıp camilerinin kapatıldığının belirtildiği yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Dini inançlara aykırı olarak algılanabilecek görüş veya görüşleri ifade etme hakkı şiddetle savunulurken, Müslümanların ifade ve din özgürlükleri Fransa'da Cumhuriyetçi evrensellik kisvesi altında genellikle az ilgi görüyor.

Laiklik adına, Fransa'daki Müslümanlar okullarda veya kamu sektöründeki işlerde dini semboller ve kıyafetler giyemezler."

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Yazıda ayrıca Müslüman olmayanların da ifade özgürlüğü konusunda baskı altında olduğu ifade edildi. Her yıl binlerce kişinin belirsiz bir suç olan "kamu görevlilerini hor görme" suçundan mahkûm edilmesi, örnek olarak gösterildi.

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