Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda kaos sürüyor

İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'daki havalimanlarında aylardır yaşanan personel sıkıntısı uçuşları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hollanda’nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yetersiz personel nedeniyle devam eden yoğunluk ve düzensizliğin yanı sıra temizlik hizmetleri de aksıyor.
Havalimanında personel eksikliği nedeniyle nisandan bu yana süren yoğunluğu önlemek için iptal edilen uçuşlara rağmen soruna çözüm bulunamıyor.
Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanında yoğunluk olduğuna ve sonbahar tatilinin başladığına dikkat çekilerek, yolcuların zamanında gelmesine ve 4 saat önceden havalimanına alınmayacaklarına vurgu yapıldı.