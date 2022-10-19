Dünya Amsterdam Schiphol Havalimanında kaos sürüyor
AVRUPA

Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda kaos sürüyor

İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'daki havalimanlarında aylardır yaşanan personel sıkıntısı uçuşları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hollanda’nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yetersiz personel nedeniyle devam eden yoğunluk ve düzensizliğin yanı sıra temizlik hizmetleri de aksıyor.

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Haber Merkezi AA
Amsterdam Schiphol Havalimanında kaos sürüyor
Dünya

Havalimanında personel eksikliği nedeniyle nisandan bu yana süren yoğunluğu önlemek için iptal edilen uçuşlara rağmen soruna çözüm bulunamıyor.

Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanında yoğunluk olduğuna ve sonbahar tatilinin başladığına dikkat çekilerek, yolcuların zamanında gelmesine ve 4 saat önceden havalimanına alınmayacaklarına vurgu yapıldı.

Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor
FOTOĞRAF 13
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FRANSA
Fransa'nın başkenti Paris'te onbinlerce kişi meydanlarda toplandı. Hayat pahalılığına karşı gösteri düzenlendi.
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Protestocular, yükselen fiyatlara karşı maaşlarında da artış istedi. Gösteriler ülke geneline yayıldı.

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Polis ve protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı. Çevredeki dükkanlar ve reklam panoları hasar gördü, gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu.

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Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

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Ekonomi Bakanı için \"Bruno Le Maire maaşını bize ver\" yazılı pankartlar taşıdı.

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ALMANYA
Alman havayolu şirketi Eurowings pilotlarının grevi de devam etti.
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Birçok kentte uçak seferleri iptal edildi. binlerce yolcu mağdur oldu.

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Pilotlar sendikası, çalışma saatleri ve dinlenme günleri konusunda iyileştirme istiyor.

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Eurowings yönetiminin 10 ek tatil günü teklifi sendika tarafından kabul görmedi ve 14 güne çıkarılması istendi.

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Yönetim, artan maliyetler nedeniyle, grevin devam etmesi halinde sendikaya sundukları teklifi geri çekmekle tehdit etti.

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BELÇİKA
Belçika'da da Charleroi Havalimanındaki güvenlik görevlileri grevdeydi.
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Havalimanı girişlerindeki kontrol noktalarında yığılmalar oldu. bazı noktalarda izdiham çıktı. Yaralananlar oldu.

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Grevin ne kadar devam edeceği bilinmiyor.

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TEMİZLİK SORUNLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Personel eksikliğinden kaynaklanan yoğunluğun yanı sıra temizlik hizmetlerinin de yetersiz kaldığı havalimanında bir yolcu tarafından bir fare görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde farenin bekleyen yolcu koltukları arasında yürüdüğü görülüyor.

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