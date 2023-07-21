Amsterdam'da turist sayısındaki artışla mücadele: Gemilere yasak getirildi

Ukrayna Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın milyonlarca insanı açlığa mahkum ederek gıda güvencesini baltaladığı belirtildi. Bunun üzerine Ukrayna, Karadeniz sularında Rusya limanları ve Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna limanları yönünde seyahat eden tüm gemilerin 'askeri kargo taşıyıcısı' olarak kabul edeceğini bildirdi.