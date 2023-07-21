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Dünya

Amsterdam'da turist sayısındaki artışla mücadele: Gemilere yasak getirildi

Amsterdam Belediye meclisinin kirliliği ve şehre gelen turist sayısını azaltmak için yolcu gemilerinin şehir merkezine girişi yasaklandı. Yılda 20 milyon turistin ziyaret ettiği Amsterdam'da siyasetçiler, büyük yolcu gemilerinin kentin sürdürülebilir imajına uygun olmadığını savunuyor.

10:41 . 21/07/2023 Cuma
IHA
Gemilerin şehir merkezine girmesi yasaklandı.

Gemilerin şehir merkezine girmesi yasaklandı.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, belediye meclisi büyük yolcu gemilerinin şehrin merkezine demirlemesini yasakladı.

Hollanda’da hava kirliliği ve ziyaretçi sayısındaki artışla mücadelede yeni bir adım atıyor. Amsterdam Belediye meclisi aldığı kararla büyük yolcu gemilerinin şehrin merkezine demirlemesini yasakladı. Yolcu gemilerinin kaldırılmasının bir diğer önemli nedeni, Amsterdam'daki hava kirliliği seviyelerini düşürmektir. Siyasetçiler, büyük yolcu gemilerinin kentin sürdürülebilir imajına uygun olmadığını savunurken, alınan kararla Amsterdam tren garı yakınlarındaki Ij Nehri kenarında bulunan yolcu gemisi limanının kapanması anlamına geliyor.


Şehir merkezinden uzaktaki diğer demirleme yerleri de bir süredir değerlendiriliyor ancak henüz bir karar alınmış değil.


Belediye meclisi Mart ayında da aldığı kararla, İngiliz genç erkekleri bekarlığa veda partisi için Amsterdam’a gelmelerini konusunda uyarmıştı.



#Hollanda
#Amsterdam
#Gemi
#Turist
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