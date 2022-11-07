Ana gündem ‘Kayıp ve Zarar’

İklim krizine karşı ortaya konulan planların güçlendirilmesi ve bu planların somut adımlar atılarak hayata geçirilmesine ilişkin müzakerelerin yapılacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27’nci Taraflar Konferansı (COP27) dün başladı. Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen zirvenin ana gündem maddesi, gelişmekte olan ülkelerin iklim krizi nedeniyle uğradığı ekonomik kayıpların, iklim krizinin ortaya çıkmasında tarihsel sorumluluğu en yüksek olan Batı ülkeleri tarafından tazmin edilmesi anlamına gelen ‘Kayıp ve Zarar Mekanizması’na fon ayrılması. Geçen ağustos ayında muson yağmurları sonucu oluşan seller nedeniyle bin 700 kişinin yaşamını yitirdiği, on binlercesinin yaralandığı ve milyonlarca vatandaşın evsiz kaldığı Pakistan’da hükümet; küresel ilkim değişimine en fazla katkısı olan zengin ülkelerin, oluşan zararı karşılamasını istemişti.

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SÖZLERİNDE DURMADILAR

BM verilerine göre, gelişmekte olan ülkelerde iklime uyum planları için 2030’a kadar yıllık 160 ila 340 milyar dolar arasında finansmana ihtiyaç duyulmasına rağmen, 2020’de bu ülkelere sağlanan küresel iklim ve uyum finansmanı bu miktarın yüzde 10’unun altında kaldı. Gelişmekte olan ülkeler, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele için 2009’dan itibaren kendilerine taahhüt edilen ancak hiçbir yıl tam olarak ödenmeyen yıllık 100 milyar dolarlık iklim tazminatının taahhüt edildiği şekilde ödenmesini talep ediyor. İklim değişikliğiyle mücadele alanında dünyadaki en kapsamlı zirve olan COP27’ye, yaklaşık 190 ülkeden 40 binin üzerinde katılımcı, 100’den fazla devlet lideri ve politika yapıcının katılması bekleniyor. Sanayi öncesi döneme göre halihazırda 1,1 derecenin üzerine çıkan küresel sıcaklık artışını yüzyıl sonuna kadar 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefini gerçekleştirmek için ülkelerin açıkladığı ulusal katkı beyanlarının güçlendirilmesi de zirvenin önemli başlıklarından birisi.

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