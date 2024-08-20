Ana muhalefet lideri Lapid katil Netanyahu'yu hedef aldı: Derhal durdurulmalı

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'ndaki askeri işgalini sürdürme konusunda ısrarcı olduğunu açıkladı. İsrail basınında yer alan habere göre; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede de, Gazze ile Mısır'ın bağlantısını kesecek işgal planının arkasında kararlı bir şekilde durduğunu söyledi.