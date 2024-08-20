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Dünya

Ana muhalefet lideri Lapid katil Netanyahu'yu hedef aldı: Derhal durdurulmalı

Katil İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail ile Hamas arasında esir takası için yapılan müzakerelere yönelik sabotajlarının durdurulması gerektiğini belirterek anlaşma çağrısı yaptı.

20:26 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 20:29 - 20/08/2024 Salı
AA
Katil İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid açıklama yaptı.
Katil İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid açıklama yaptı.

Katil İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, esir takası müzakerelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu'yu hedef aldı.

Bir an önce esir takası mutabakatı yapılması çağrısı yapan Lapid,
"Netanyahu'nun müzakereleri sabote etme girişimleri durdurulmalı. Hepsi (İsrailli esirler) ölmeden önce, hemen bir anlaşmaya varılmalı."
ifadelerini kullandı.

İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi üyesi Gadi Eisenkot da katıldığı bir radyo programında esir takası müzakerelerindeki çıkmaz nedeniyle Netanyahu'yu eleştirdi.

İsrailli bakanların birçoğunun esir takası mutabakatını desteklediğini aktaran Eisenkot, olası bir anlaşmaya Netanyahu'nun karşı çıktığını söyledi.

Eisenkot, Netanyahu'nun esirleri geri getirmeyi istediğini ancak mutabakat için "cesur kararlar" almaya hazır olmadığını kaydetti.

Katil İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu.

Netanyahu, mutabakat için yeni şartlar istemişti

ABD Başkanı Joe Biden, 27 Mayıs'ta İsrail ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için bir öneri sunmuştu.

Netanyahu ise Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

İsrail Başbakanı, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.

Bunlara ek olarak Netanyahu, Hamas üyelerinin Gazze'nin diğer bölgelerinden kuzeye geçmesinin engellenmesini şart koşmuştu.

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.



#İsrail
#Binyamin Netanyahu
#Hamas
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