Anadolu Ajansı işgalci İsrail ordusunun bomba yağdırdığı Gazze'deki haber ekibine ulaşamıyor

Terör devleti İsrail, Gazze’nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Filistinliyi güneye gitmeleri için tehdit etti. Ancak Gazzelilerin, güneyde kalabilecekleri bir yer de yok.  Güneyde BM’nin kontrolündeki okullarda kapasitenin tamamen dolduğu ve bir sınıfta 60 kişinin kaldığı belirtiliyor. İsrail’in nihai hedefi Filistinleri, Mısır toprağı olan Sina Çölü’ne sürmek. Yaşananlar, Filistinlilerin 1948’de Siyonist İsrail tarafından bölgeden zorla çıkartılmasına (Nekbe-Büyük Felaket) benzetiliyor.