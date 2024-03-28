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Dünya

Anadolu ve Vicdan Gazze’ye gidiyor

Uluslararası Özgürlük Filosu, İsrail’in ablukasını kırmak için Gazze’ye yola çıkyor. Filoda 5 bin 500 ton taşıma kapasiteli ‘Anadolu’ ile içinde birçok ülkeden aktivistin yer aldığı ‘Vicdan’ isimli 2 gemi olacak. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Akdeniz'e açılmaktan başka şansımızın olmadığını gördük” dedi.

04:00 - 28/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:22 - 28/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
‘Anadolu’ ve içinde aktivistlerin yer aldığı ‘Vicdan’ gemileri Gazze’ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyor.
‘Anadolu’ ve içinde aktivistlerin yer aldığı ‘Vicdan’ gemileri Gazze’ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyor.

İşgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik bombalamaları sonucu yardıma muhtaç hale gelen insanlara yardım ulaştırılması için Uluslararası Özgürlük Filosu Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyor.

İHH'nın da aralarında yer aldığı çok sayıda uluslararası sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan Özgürlük Filosu ile İsrail ablukasının delinmesi ve dünya genelinde Filistin'e yönelik duyarlılığın artması hedefleniyor.

Bülent Yıldırım

AKDENİZ'E AÇILMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK

Filo için satın alımı yapılan iki gemide incelemelerde bulunan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Gazze'de hiçbirimizin görmek istemediği manzaralarla karşılaştık. Yeryüzünün ne kadar çaresiz olduğunu bir kez daha iliklerimize kadar hissettik. Bir şeyler yapılması lazımdı. Bunun için karar verdik. Çok yoğun istişareler yaptık. Dünyadaki birçok iyi niyetli insanla bir araya geldik. Özgürlük Filosu bileşenleriyle Akdeniz'e açılmaktan başka şansımızın olmadığını gördük ve gemiler almak için harekete geçtik” diye konuştu.

GAZZE’NİN DERDİ ANLATILACAK

Şu ana kadar iki gemi aldıklarını, başka gemiler almak için hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Yıldırım, “Bakın bu yük gemisi 5 bin 500 yüz ton kapasiteli, adı Anadolu. Ülkemizin yardımlarını ve merhametini yüklenecek Gazze'ye ulaştıracak. Diğer gemimizin adı, Vicdan. Bir yolcu gemisi. Bu gemide vicdan sahibi aktivistler yer alacak ve dünya vicdanını Gazze sahillerine ulaştıracak” diye konuştu. Akdeniz'de bütün dünyayı harekete geçirecek şekilde Gazze'nin derdinin anlatılacağını söyleyen Yıldırım, “Bütün halklar sokaklarda olacak. Herkes kendi liderlerine baskı yapacak. İsrail'e giden silahların önü kesilecek, İsrail'le yapılan ticaretler durdurulacak ve İsrail abluka altına alınacak” dedi.




#Gazze
#Uluslararası Özgürlük Filosu
#Anadolu
#Vicdan
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