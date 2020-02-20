Anastasiadis'ten Doğu Akdeniz itirafı

Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Türkiye’nin Rusya ve NATO arasındaki gerilimi iyi değerlendirdiğini iddia ederek, Doğu Akdeniz ve diğer ülkelerde de etkisini artırdığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin Suriye’de, Libya’da ve Kıbrıs açıklarında ve Kıbrıs’ın Maraş bölgesinde adımlar attığına dikkat çeken Anastasiadis, uluslararası alanda ABD dahil hiçbir ülkenin Türkiye’yi karşısına almak istemediğini belirterek, ülkesinin yalnız bırakıldığını savundu. ABD’nin Türkiye’yi Batı ittifakında tutmaya yönelik çaba sarfettiğini de iddia eden Anastasiadis, bu politikanın Türkiye tarafından değerlendirildiğini de savundu.

Nikos Anastasiadis

FRANSA’YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Bloomberg röportajında Türkiye’nin bölgedeki artan gücünden duyduğu paniği saklayamayan Anastasiadis, kendilerine tek somut destek veren ülkenin Fransa olduğunu belirtti. Anastasiadis, “Fransa bölgede aktif rol alan tek ülke oldu” değerlendirmesini yaptı. Rum Cumhurbaşkanı, “Fransa’nın bölgedeki güçlü varlığı, Doğu Akdeniz meselelerinde Avrupa Birliği’nin de daha aktif rol oynamasına neden olacağını umut ediyorum” değerlendirmesini yaptı. Anastasiadis’in açıklamasına eş zamanlı Fransa Savunma Bakanı Florence Parly’nin Güney Kıbrıs’a bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Hafta başında da Rum Kesimi ordusu ile bölgede bulunan Fransız Charles de Gaulle uçak gemisinin katıldığı ortak tatbikat düzenlendi.