Angkor Wat tapınak kompleksinde yıldırım düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

Kamboçya Turizm Bakanı Hout Hak, yaptığı açıklamada, olaya yönelik çevrim içi paylaşımların kaldırılmasını talep ederek, "olumsuz bilgilerin" yayılmasının ülkenin turizm sektörüne zarar verebileceğini kaydetti.

Ülkenin en ünlü turistik cazibe merkezleri arasında bulunan Angkor Wat tapınak kompleksi, her yıl yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.