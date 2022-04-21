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Dünya Anglosakson ülkelerden Ukraynaya silah yığınağı
AVRUPA

Anglosakson ülkelerden Ukrayna'ya silah yığınağı

Rusya-Ukrayna savaşı Donbas bölgesinde yoğunlaşırken, özellikle İngiltere ve ABD’nin başını çektiği Anglosakson ülkeler Ukrayna’ya silah desteğini artırdı. Pentagon, Kiev’e savaş uçağı yedek parçaları gönderirken İngiltere, Stormer füzelerini göndermeye hazırlanıyor. Kanada uzun menzilli ağır toplar, Avustralya ise özel zırhlı araçlar vereceğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anglosakson ülkelerden Ukraynaya silah yığınağı
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Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş Donbas bölgesinde yoğunlaşırken, başta İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya olmak üzere bir grup Batılı ülke, Ukrayna ordusuna ağır silah tedarikine başlayacağını bildirdi. Rus ordusunu birçok cephede bozguna uğratan Ukrayna güçleri, mücadelesini sürdürebilmek için dünyadan destek istemeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin her fırsatta dile getirdiği çağrıya Batılı ülkelerden yanıt gecikmedi. İngiltere’nin Ukrayna’ya Stormer füze sistemleri tedarik edeceğini duyurmasının ardından, ABD ağır topçu silahları ve mühimmatı ile savaş uçağı yedek parçaları, Norveç uçaksavar füzeleri, Almanya da Stinger gönderdiğini duyurdu. Ağır silah tedarikinde Anglosakson ülkelerinin başı çektiği görülüyor.

İNGİLTERE, KANADA, AVUSTRALYA

  • İngiltere önceki gün, Rusya ile mücadelede hayati öneme sahip Stormer füze sistemlerinin de içinde olduğu 130 milyon dolarlık savunma paketi sözü vermişti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da ülkesinin Kanada’ya uzun menzilli ağır toplar göndereceğini kaydetti. Avustralya, 20 tane özel yapım Bushmaster zırhlı araç göndermeye hazırlanıyor. Norveç ise Ukrayna’ya Fransız yapımı yaklaşık 100 Mistral hava savunma füzesi tedarik ettiğini kaydetti.

HASARLI TANKLAR ÇEKYA’YA

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, salı günü yaptığı açıklamada, yakında Kiev’e “daha ağır” askeri teçhizat göndereceklerini bildirdi. Belçika’nın da daha önce yapılan yardımlara ilave olarak zırhlı araç ve topçu silahları göndermeye hazırlandığı açıklandı. Çekya Savunma Bakanlığı, hasar görmüş Ukrayna tanklarının ve zırhlı araçlarının Çekya’da onarılacağını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da anti-tank füzeler, Stinger’lar ve kamuoyuna açıklamadıkları birçok silah tedarik ettiklerini belirtti.

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