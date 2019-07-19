Animasyon stüdyosunu kitabını çaldıkları için kundaklamış!

Japon Kamu yayıncısı NHK, Kyoto Animation stüdyosunun kundaklanmadan sorumlu şüphelinin kimliğini Shinji Aoba olarak açıkladı.

Emniyet kaynakları, bir kişinin, "Kyoto Animation"ın (KyoAni) 3 katlı stüdyo binasını yanıcı sıvı dökerek ateşe verdiğini belirtti.

Kyoto itfaiye teşkilatı yetkilisi Hayashi Kazuhiro, yangında 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, 36 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Medyada yer alan haberlerde de şüphelinin, romanını çaldığını düşündüğü için animasyon stüdyosunu kundakladığı iddia edildi.

Kyodo News, 41 yaşındaki şüphelinin yakalandığında suçunu itiraf ettiğini belirtti ve stüdyonun romanını çaldığına inandığı için bu saldırıyı planladığını söylediğini aktardı.

Saldırgan henüz sorgulanmadı

Nippon TV ise şüphelinin kendini yaktıktan sonra tedaviye alındığını ve anestezi etkisinde olduğu için henüz sorgulanamadığını kaydetti.

Medyanın aktardığına göre ehliyeti Tokyo’nun kuzeyindeki Saitama’ya kayıtlı olan şüpheli, olay yerine trenle geldi ve yanında 20 litre benzin vardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son 20 yılın en ölümcül suçu

Son 20 yılın en ölümcül olayı olarak kayda geçen yangında Kyoto Animation stüdyosuna giren bir kişinin, etrafa benzin döktüğü ve ardından sıvıyı ateşe verdiği belirtiliyor. Zanlının binayı ateşe verirken "Geberin" diye bağırdığı da kaydediliyor.

Çıkan yangında 33 kişi öldü, yaklaşık 36 kişi de yaralandı. Yaralılardan 10 kişinin durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

KyoAni adıyla bilinen ve 1981'de kurulan Kyoto Animation şirketinin başkanı Hideaki Hatta, saldırı öncesi çalışanların ölüm tehditleri içeren e-postalar aldıklarını açıkladı.

Bu saldırı, Tokyo’da 2001 yılında 44 kişinin ölümüyle sonuçlanan kundaklamadan sonra şiddet suçlarının bir hayli seyrek görüldüğü Japonya’daki ikinci en ölümcül vaka olarak görülüyor.

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