Ankara istediğini aldı

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla adeta Türkiye karşıtı kara propagandanın üssü olan Avrupa, ABD ve İsrail medyası, önceki gün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in yürüttüğü müzakerelerde Ankara’nın Fırat’ın doğusuna ilişkin tezlerini kabul etmesiyle adeta şoka girdi. Batılı medya organları anlaşma sonucu “Türkiye’nin istediği herşeyi aldığı” görüşünde birleşti. ABD’nin Washington Post, Wall Street Journal, New York Times, CNN, ABC gibi ana akım medya kuruluşları, Washington ile Ankara’nın “PKK/YPG’nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı’na ara verilmesi” konusunda vardığı anlaşmayı “Ankara hedefine ulaştı” şeklinde yorumladı.

‘TESLİM OLDUK’

Barış Pınarı Harekatı sırasında ABD’nin Kentucky eyaletinde düzenlenen bir silah gösterisinin videosunu, Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü katliam şeklinde sunan Amerikan ABC News kanalı haberinde, Başkan Trump’ın “medeniyet için büyük bir gün” olarak müjdelediği anlaşmanın, “Türkiye’nin taleplerine teslim olma” şeklinde görülerek, eleştirildiği aktarıldı. New York Times gazetesinin internet sitesinde de, anlaşma, “Türkiye’nin Donald Trump’a zaferi” başlığıyla duyuruldu. Haberin spotunda, “Türkiye Cumhurbaşkanı istediğini aldı - Rusya ve İran da aynı şekilde” yorumu yer aldı.

İSTEDİĞİNİ ALDI

Washington Post gazetesi “Türkiye, Suriye’nin içine doğru yürüyüşünü askıya alacak ateşkesi kabul etti” ifadesini kullandı. Haberde mutabakatın şartlarına yer verildi ve söz konusu şartların Türkiye’nin istediğini aldığı anlamına geldiği belirtildi. Haberde Türk ordusunun çekilmeyeceği ve bu bölgeyi kontrol etmeyi sürdüreceği ve Trump yönetiminin çekilme kararının Türkiye’nin Suriye’deki amaçlarını geçerli kıldığı da belirtildi. Trump’ın sürekli tartışma içinde olduğu CNN ise anlaşma haberini “(ABD Başkan Yardımcısı Mike) Pence, Türkiye’ye istediği her şeyi vermiş gibi görünen Suriye ateşkesini duyurdu” başlığıyla verdi.

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SPIEGEL’DEN AĞIT

Almanya’da Türkiye karşıtı yayınları ile öne çıkan The Spiegel dergisi ise anlaşmanın ardından adeta PKK/YPG terör örgütü için ağıt yaktı. Spiegel dergisinin internet sayfasındaki haberde, ‘’ABD, Erdoğan’a ne istediyse verdi’’ başlığı kullanıldı. Haberde, ABD ve Türk yetkililerin Suriye’nin kuzeyinde “ateşkes” için müzakere ettiklerini, bu müzakereden avantajlı çıkanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kaybedenlerin ise Trump ve PKK/YPG olduğu belirtildi.

TAM ÖLÇÜLERİNE GÖRE

Anlaşma Yunan basınında da geniş yer aldı. Yunan radyo ve TV kanalları, yayın akışlarını keserek anlaşmanın detaylarını duyurdular. “Türkiyenin ölçülerine göre anlaşma” başlığını manşete taşıyan Kathimerini gazetesi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike ompeo’nun Ankara’da soğuk karşılanmalarına rağmen, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusundaki taleplerini kabul ettiklerini yazdı.

Tampon devlet projesi sona erdi

İngiliz The Economist dergisi ise, anlaşmayla, Fırat’ın doğusunda bir proje devlet hayalinin sona erdiğini belirtti. Dergi, Araplar ile Türkler arasında bir tampon devlet hayalinin 100 yıl sonra bir kez daha gerçekleşmediğine dikkat çekti. İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesinin haberinde, anlaşmanın, ABD’nin Türkiye’nin pozisyonunu büyük ölçüde kabul ettiği şeklinde görüldüğü belirtilerek, “Plan pek çok Suriyeli Kürt tarafından kuşkuyla karşılandı çünkü Kürtlerin (YPG/PKK) liderliğindeki kuvvetlerin (SDF) sınır bölgesinden ayrılması gibi Türklere askeri operasyonla başarabilecekleri şeyi ilk etapta verdi.” denildi. Times gazetesinde, anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Ekim’deki Amerikan askerlerini geri çekme kararının yol açtığı savaştaki değişimi tersine çeviremeyeceği kaydedilerek, “YPG’lilerin iç savaşın kaosu sırasında oluşturduğu yarı devletleri Rojava artık yok. Esed’in ordusu, 7 yıl süren Kürt kontrolünün ardından Türk sınırına geri döndü ve Rusya, ABD’yi Suriye’deki en büyük güç olarak geride bıraktı.” ifadesine yer verildi.

İsrail medyası perişan oldu

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Ankara ile Washington arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmayla Türkiye’nin istediğini aldığını yazdı. İsrail basınının büyük bölümü Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin benzer başlıklara yer verdi. Jerusalem Post gazetesi ise haberi, “Pence, Türkiye ve ABD’nin Suriye’de ‘ateşkeste’ anlaştığını söylüyor” başlığıyla verdi. Gazetenin haberinde ABD’nin Ortadoğu’daki itibarının tüm zamanların “en düşük” seviyesinde olduğu yönündeki ifade dikkati çekti. Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı i24 News televizyonu, “Pence, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarını geçici olarak askıya almayı kabul ettiğini söylüyor” başlığı ile izleyicilerine duyurdu.