Dünya Anlaşmalı Brexit anlaşmasız Brexitten iyidir
AVRUPA

Anlaşmalı Brexit anlaşmasız Brexit'ten iyidir

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İngiltere'nin AB'den anlaşmalı bir şekilde ayrılmasının anlaşmasız Brexit’ten çok daha iyi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmalı bir şekilde ayrılmasının anlaşmasız Brexit’ten çok daha iyi olduğunu söyledi.

Seibert, bugün Berlin’de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin İngiltere'nin AB'den ayrılmak istemesine üzüldüğünü belirterek, ancak gerçeklerin göz önünde bulundurulması gerektiğini, İngiltere’nin AB’den ayrılmak istemesinin bir gerçek olduğunu kaydetti.

Alman hükümetinin bundan dolayı her zaman anlaşmalı bir Brexit için çaba sarf ettiğini vurgulayan Seibert, "Anlaşmalı Brexit, anlaşmasız Brexit’ten çok daha iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmasız olması kimsenin çıkarına olmaz

Seibert, anlaşmasız Brexit'in kimsenin çıkarına olmayacağını yineledi.

AB’nin Brexit ile ilgili tutumuna 27 üye ülkenin yer aldığı AB Konseyi’nde karar verildiğine işaret eden Seibert, söz konusu ülkelerin bu konuda aynı çizgide olduğunu bildirdi.

Alman hükümetinin düzenli bir şekilde İngiliz yetkililerle görüştüğünü belirten Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in çarşamba günü İngiltere Başbakanı Boris Johnsson ile Berlin’de bir araya geleceğini sözlerine ekledi.

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