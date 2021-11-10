​Anlatırken gözleri doldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Zafer Günü dolayısıyla geldikleri Azerbaycan’da gazetecilerle de bir araya geldi.

Harekatta şehit olan askerlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, işgal altındaki bölgelerin kurtarıldığı muharebede ağır yaralanarak şehit düşen Tankçı Üsteğmen Valeh Memiyev’in, ülkesine ait toprakları kurtaracağına dair kendisine söz verdiğini hatırlattı Şehit Üsteğmen Memiyev ile arasında geçen konuşmayı anlatırken gözleri dolan Akar, şunları söyledi: “Bir tatbikat sırasında kendisiyle sohbet ederken ‘Bu tatbikatlar, başarılar önemli ama asıl başarı işgal altındaki toprakların kurtarılmasıdır’ dedikten sonra bu evladımızın harekatta yaralanması, yaralandığı sırada hastanede ‘verdiğim sözü tuttum’ diyerek şehit olması anlamlı, önemli ve değerli bir hatıra.”

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