Dünya Antarktikada sıcaklık 207 dereceye yükselerek rekor kırdı
AFRİKA

Antarktika’da sıcaklık 20.7 dereceye yükselerek rekor kırdı

Küresel ısınmanın etkileri korkunç boyutlara ulaştı. Dünyanın güney kutbu tarihte ölçülen en sıcak yaz mevsimini yaşıyor. Antarktika kıtasında hava sıcaklığı ilk kez 20.7 dereceye çıkarak rekor kırdı.

Haber Merkezi İHA
Antarktika'da sıcaklık ortalamaları son 50 yılda yaklaşık 3 derece arttı.
Antarktika'da sıcaklık ortalamaları son 50 yılda yaklaşık 3 derece arttı.

Güney Yarımküre’nin en güneyinde bulunan ve Güney Kutbu’nu içeren Antarktika kıtasında sıcaklık 20.7 dereceye yükseldi. Bazı bölgelerine 2 milyon yıldır kar yağmayan kıtada ölçülen bu sıcaklık geçtiğimiz günlerde görülen en yüksek sıcaklık rekoru olan 18.3 derecelik rekoru kırdı.

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"Daha önce böylesi görülmedi"

Brezilyalı bilim insanı Carlos Schaefer yaptığı açıklamada, “Daha önce Antarktika kıtasında bu kadar yüksek bir sıcaklık görülmedi” dedi. Ölçülen sıcaklık değerinin uzun süreli bir ölçüm olmadığını anlık bir okuma olduğunu bu nedenle de sıcaklık eğilimleri çalışmalarında kullanılmayacağını belirten Schaefer, "Ancak bu, o bölgede farklı bir şeyin gerçekleştiğinin işaretidir" ifadelerini kullandı.

Buzulların erimesi hızlandı

  • Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Meteoroloji Örgütü’nden alınan verilere göre, Antarktika sıcaklık ortalamaları son 50 yılda yaklaşık 3 derece arttı ve batı kıyısındaki buzulların yaklaşık yüzde 87’si geri çekildi. Küresel ısınmanın etkisiyle de erimeler son 12 yılda hızlandı. Öte yandan bilim insanları Güney Kutbu’ndaki erimenin hızlanmasının tehlikeli olduğuna vurgu yaparak, önümüzdeki yıllarda deniz seviyesindeki yükselmenin en az 3 metre artacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.
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