Antarktika’da sıcaklık 20.7 dereceye yükselerek rekor kırdı

Güney Yarımküre’nin en güneyinde bulunan ve Güney Kutbu’nu içeren Antarktika kıtasında sıcaklık 20.7 dereceye yükseldi. Bazı bölgelerine 2 milyon yıldır kar yağmayan kıtada ölçülen bu sıcaklık geçtiğimiz günlerde görülen en yüksek sıcaklık rekoru olan 18.3 derecelik rekoru kırdı.

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"Daha önce böylesi görülmedi"

Brezilyalı bilim insanı Carlos Schaefer yaptığı açıklamada, “Daha önce Antarktika kıtasında bu kadar yüksek bir sıcaklık görülmedi” dedi. Ölçülen sıcaklık değerinin uzun süreli bir ölçüm olmadığını anlık bir okuma olduğunu bu nedenle de sıcaklık eğilimleri çalışmalarında kullanılmayacağını belirten Schaefer, "Ancak bu, o bölgede farklı bir şeyin gerçekleştiğinin işaretidir" ifadelerini kullandı.

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