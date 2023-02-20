Antony Blinken Pekin'i Rusya'ya yardım etmemesi konusunda uyardı

Blinken ve Wang, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın oturum aralarında, bu ayın başlarında başlayan casus balonu tartışmasından bu yana ilk üst düzey toplantıda görüştüler.





The Week'e göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Pekin'e, Rusya ile Ukrayna arasında sürmekte olan savaşta Rusya'ya destek sağlanmaması konusunda uyarılarda bulundu. Blinken, sağlanacak herhangi bir maddi desteği yaptırımları etkileyeceği konusunda uyardı.





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Bakan Blinken, ABD hava sahasında Çin Halk Cumhuriyeti yüksek irtifa gözetleme balonu tarafından ABD egemenliğinin ve uluslararası hukukun kabul edilemez ihlaline doğrudan değindi ve bu sorumsuz eylemin bir daha asla yaşanmaması gerektiğinin altını çizdi" ifadelerini kullandı.



