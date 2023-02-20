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Dünya

Antony Blinken Pekin'i Rusya'ya yardım etmemesi konusunda uyardı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin'in üst düzey diplomatı Wang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmede Çin'i, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına oluşabilecek herhangi bir 'maddi desteğinin' yaptırımları etkileyeceği konusunda uyardı. Blinken aynı zamanda Çin casus balonunun Amerikan egemenliğini 'kabul edilemez şekilde ihlal etmesini' kınadı.

11:53 . 20/02/2023 Pazartesi
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Blinken Çin'i Rusya'ya destek konusunda uyardı

Blinken Çin'i Rusya'ya destek konusunda uyardı

Blinken ve Wang, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın oturum aralarında, bu ayın başlarında başlayan casus balonu tartışmasından bu yana ilk üst düzey toplantıda görüştüler.


The Week'e göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Pekin'e, Rusya ile Ukrayna arasında sürmekte olan savaşta Rusya'ya destek sağlanmaması konusunda uyarılarda bulundu. Blinken, sağlanacak herhangi bir maddi desteği yaptırımları etkileyeceği konusunda uyardı.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Bakan Blinken, ABD hava sahasında Çin Halk Cumhuriyeti yüksek irtifa gözetleme balonu tarafından ABD egemenliğinin ve uluslararası hukukun kabul edilemez ihlaline doğrudan değindi ve bu sorumsuz eylemin bir daha asla yaşanmaması gerektiğinin altını çizdi" ifadelerini kullandı.


#ABD
#Dışişleri Bakanlığı
#Antony Blinken
#Pekin
#Çin
#Rusya
#askeri destek
#Ukrayna
1 saat önce
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Antony Blinken Pekin'i Rusya'ya yardım etmemesi konusunda uyardı
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