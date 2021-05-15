AP Başkanı Pruitt, terör devleti İsrail'in AP ofisinin bulunduğu binayı vurması karşısında dehşete düştüklerini açıkladı

İşgalci İsrail güçleri içerisinde medya kuruluşlarının da bulunduğu binayı yerle bir etti

İşgalci İsrail, Gazze'de, Associated Press ve El Cezire gibi uluslararası basın kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu binayı yerle bir etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.