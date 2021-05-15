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Dünya AP Başkanı Pruitt, terör devleti İsrailin AP ofisinin bulunduğu binayı vurması karşısında dehşete düştüklerini açıkladı
AVRUPA

AP Başkanı Pruitt, terör devleti İsrail'in AP ofisinin bulunduğu binayı vurması karşısında dehşete düştüklerini açıkladı

AP Başkanı Gary Pruitt, terör devleti İsrail'in AP ofisinin bulunduğu binayı vurması karşısında "şoke olduklarını" ve "dehşete düştüklerini" ifade etti.

Haber Merkezi AA
​​AP Başkanı Pruitt, işgalci İsrail ordusunun AP ofisinin bulunduğu binayı vurması karşısında dehşete düştüklerini açıkladı
AP Başkanı Gary Pruitt

AP Başkanı Gary Pruitt, işgalci İsrail ordusunun AP ofisinin bulunduğu binayı vurması karşısında "şoke olduklarını" ve "dehşete düştüklerini" açıkladı.

Cela adlı 13 katlı bina terör devleti İsrail',n savaş uçaklarından atılan birkaç füzeyle yerle bir edildi. AP ve Al Jazeera bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri ile avukatlık bürolarının da olduğu binada 60 daire bulunuyordu.

Bölgede yabancı medya kuruluşlarının ofis açmasına karşı olan İsrail, binayı 4 füzeyle vurdu. İçeride kimsenin olmadığı açıklandı.

  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 950'ye çıktı.

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İşgalci İsrail güçleri içerisinde medya kuruluşlarının da bulunduğu binayı yerle bir etti
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