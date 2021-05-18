Dünya AP muhabiri İsrailin saldırılarını anlattı Gazzede güvenli bir yer yok
ORTADOĞU

AP muhabiri İsrail'in saldırılarını anlattı: Gazze’de güvenli bir yer yok

İşgalci İsrail, çocuk kadın demeden masum Filistinli sivillerin üstüne bomba yağdırırken, geçtiğimiz günlerde Associated Press (AP), El-Cezire ve diğer bazı medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu binaya da saldırmıştı. O anları anlatan AP muhabiri Fares Akram, "Ailemin resmini ve çalışma sertifikamı aldım. Kaskımı taktım ve koştum. Keşke burada güvende olduğumu söyleyebilseydim ama yapamam. Gazze'de güvenli bir yer yok" dedi.

Haber Merkezi Diğer
AP muhabiri İsrailin saldırılarını anlattı: Gazze’de güvenli bir yer yok
Medyayı hedef alan saldırıların ardından yoğun baskı altında kalan İsrail, binanın Hamas tarafından kullanıldığını iddia etmiş ama herhangi bir kanıt sunamamıştı.

Gazze’de Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP), Katar merkezli El-Cezire ve diğer bazı medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu bina, işgalci İsrail tarafından bombalanmıştı.

AP muhabiri Fares Akram, bina İsrail tarafından bombalamadan hemen önce nasıl kaçtıklarını ve Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarını anlattı.

“NE OLDUĞUNU ANLAMADAN KOŞTURDUM”

TRT Haber’in Guardian’dan aktardı habere göre, "Tahliye tahliye" bağrışları ile uyandığını ve ne olduğunu anlamadan birkaç eşyasını almaya başladığını söyleyen Akram, o anlardan şöyle bahsetti:

"GAZZE’DE GÜVENLİ BİR YER KALMADI"

"Yıllardır çalıştığım, arkadaşlarımdan, ailemden ve meslektaşlarımızdan hatıralarla dolu ofise duygulanarak baktım. Ailemin resmini, kızım tarafından bana verilen bir kahve kupası ve çalışma sertifikamı aldım.

Kaskımı taktım ve koştum. Şimdi evdeyim. Keşke burada güvende olduğumu söyleyebilseydim ama yapamam. Gazze'de güvenli bir yer yok."

Fares Akram
Fares Akram

Medyaya saldırıya bağımsız soruşturma talebi
DÜNYA
Medyaya saldırıya bağımsız soruşturma talebi

İşgalci İsrail güçleri basın mensuplarına 10 dakika bile izin vermedi
DÜNYA
İşgalci İsrail güçleri basın mensuplarına 10 dakika bile izin vermedi

İşgalci İsrail güçleri içerisinde medya kuruluşlarının da bulunduğu binayı yerle bir etti
OYNAT 00:26
İşgalci İsrail güçleri içerisinde medya kuruluşlarının da bulunduğu binayı yerle bir etti
İşgalci İsrail, Gazze'de, Associated Press ve El Cezire gibi uluslararası basın kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu binayı yerle bir etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Abone Ol Google News
Öğledensonraya dikkat!

Öğleden
sonraya dikkat!

​Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı.
Konumunuriske at ve konuş

Konumunu
riske at ve konuş

ABD'li ünlü isimlerden Filistin çağrısı.
“Zımni ortak” bakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor

​Kocaeli'de beş katlı binada çökme tehlikesi.
İsrail'den yeni saldırı

İsrail'den yeni saldırı

Gazze'de konutları, güvenlik merkezini ve tarım arazisini vurdu.

Durum<br>endişe verici

Durum
endişe verici

​Dünya Sağlık Örgütü'nden Filistin açıklaması.
Göçmen akını

Göçmen akını

​Son 24 saatte yaklaşık 5 bin Faslı İspanya'ya geçti.
Büyük operasyonu <br>Erdoğan duyurdu

Büyük operasyonu
Erdoğan duyurdu

​PKK'nın Suriye'deki 1 numarası öldürüldü.
Gördüklerimi anlatamam

Gördüklerimi anlatamam

Gazze'de ambulans şoförlüğü yapan İfani yaşadıklarının etkisinden kurtulamıyor.
Bu çığlığı duyun

Bu çığlığı duyun

'​Bizler çocuğuz, bombalardan korkuyoruz.'
İsrail savaş suçu işliyor

İsrail savaş suçu işliyor

​On binlerce kişi Filistin için tek ses.
Askeri destek verin

Askeri destek verin

​Müslüman ülkelere Filistin çağrısı.
Kanlı elleriyle tarih yazıyor

Kanlı elleriyle tarih yazıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a sert tepki.
İsrail yakında <br>UCM'de yargılanır

İsrail yakında
UCM'de yargılanır

'​Uluslararası hukuka göre Filistin bir devlettir.'
İşgal ordusu <br>durmaksızın saldırıyor

İşgal ordusu
durmaksızın saldırıyor

​Gazze'de 61'i çocuk, 212 Filistinli şehit oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.