AP muhabiri İsrail'in saldırılarını anlattı: Gazze’de güvenli bir yer yok

Medyayı hedef alan saldırıların ardından yoğun baskı altında kalan İsrail, binanın Hamas tarafından kullanıldığını iddia etmiş ama herhangi bir kanıt sunamamıştı.

Gazze’de Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP), Katar merkezli El-Cezire ve diğer bazı medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu bina, işgalci İsrail tarafından bombalanmıştı.

AP muhabiri Fares Akram, bina İsrail tarafından bombalamadan hemen önce nasıl kaçtıklarını ve Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarını anlattı.

“NE OLDUĞUNU ANLAMADAN KOŞTURDUM”

TRT Haber’in Guardian’dan aktardı habere göre, "Tahliye tahliye" bağrışları ile uyandığını ve ne olduğunu anlamadan birkaç eşyasını almaya başladığını söyleyen Akram, o anlardan şöyle bahsetti:

"GAZZE’DE GÜVENLİ BİR YER KALMADI"

"Yıllardır çalıştığım, arkadaşlarımdan, ailemden ve meslektaşlarımızdan hatıralarla dolu ofise duygulanarak baktım. Ailemin resmini, kızım tarafından bana verilen bir kahve kupası ve çalışma sertifikamı aldım.

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Kaskımı taktım ve koştum. Şimdi evdeyim. Keşke burada güvende olduğumu söyleyebilseydim ama yapamam. Gazze'de güvenli bir yer yok."

Fares Akram

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