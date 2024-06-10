AP'de sandıktan aşırı sağ çıktı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkeden 21'i dün, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini seçmek üzere sandık başına gitti. Sandıkların açılmasıyla çıkan ilk sonuçlar Fransa ve Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede aşırı sağın zaferine işaret etti.

6-9 Haziran'da 27 AB üyesinde düzenlenen AP seçimlerinin sonuçları, dün akşam saatlerinde Brüksel'deki AP Genel Kurul salonuna kurulan dev ekrandan duyurulmaya başlandı. Almanya'da AP seçimlerinde ilk sırayı 29 milletvekilliği kazanan Hristiyan demokrat CDU/CSU ittifakı alırken, 17 milletvekili ile AfD ikinci sırayı aldı. Hükümet koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) ise 14 milletvekili kazanarak üçüncü sıraya geriledi.

AVUSTURYA'DA ZAFER KAZANDILAR

Avusturya'da da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) 6 milletvekilliği kazanarak ilk sıraya yerleşirken onu 5'er milletvekilliği ile EPP ve Samp;D izledi, Yeşiller ve RE ise 2'şer sandalye sahibi oldu.

Hollanda'da RE 7, aşırı sağcı Kimlik ve Demokrasi (ID) 7, EPP 6, Yeşiller 4, Samp;D 4, Sol 1, diğerleri 1 milletvekilliği aldı.

Yunanistan'dan EPP 8, Sol 4, Samp;D 3, Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) 2, bağımsızlar 2 ve bağımsızlar 2 milletvekilliği kazandı.

Macron erken seçime gidiyor

Fransa'da da sandıktan aşırı sağ çıktı. Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,50’lik oranla ve açık ara farkla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci oldu. İlk sonuçların alınması sonrası Macron, seçimlerde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı. Macron, sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti ve 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde erken seçime gidileceğini duyurdu. "Oylamayla, parlamenter geleceğimizin seçimini yeniden size vermeye karar verdim. O yüzden bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum” diyen Macron, kabinesini dün gece acil toplama kararı aldı.







