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Dünya APden Ukraynalı mültecileri ağırlayan ülkelere 3,4 milyar avro
AVRUPA

AP'den Ukraynalı mültecileri ağırlayan ülkelere 3,4 milyar avro

Avrupa Parlamentosu (AP), Ukraynalı mültecileri kabul eden Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere 3,4 milyar avro yardım yapmayı öngören kararı onayladı.

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Haber Merkezi AA
APden Ukraynalı mültecileri ağırlayan ülkelere 3,4 milyar avro
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Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda, Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle ülkesinden ayrılan Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB üyesi ülkelere 3,4 milyar avro yardımı öngören karar 1 "hayır" oyuna karşı 549 "evet" oyuyla kabul edildi, 8 milletvekili ise çekimser kaldı.

  • Kararda, 3,4 milyar avronun React-EU fonundan sağlanacağı belirtildi.

Ukrayna'ya komşu AB ülkeleri Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya ve nüfuslarının yüzde 1'inden fazla mülteci kabul eden Avusturya, Bulgaristan, Çekya ve Estonya'ya gecikmeden ve herhangi bir fatura ibrazı olmadan fonun yüzde 45'inin gönderileceği kaydedildi.

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