Dünya Appledan yeni karar Çalışanları ofise çağırma planını erteledi
AMERİKA

Apple'dan yeni karar: Çalışanları ofise çağırma planını erteledi

Apple, çalışanlarının haftada üç gün ofisten çalışmasını gerektiren bir planı, koronavirüs vakaları nedeniyle süresiz olarak askıya aldı.

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Haber Merkezi Diğer
Appledan yeni karar: Çalışanları ofise çağırma planını erteledi
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Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, salgının ilk aylarında dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatma kararı almış ve evden çalışma sistemine geçmişti.

Son zamanlarda ise salgının etkisini yitirmesiyle birlikte ofise dönüş çalışmaları başlayan Apple, çalışanların çoğunluğunun pazartesi, salı ve perşembe günleri ofise geleceği karma bir sistem uygulamaya karar verdi.

Çalışanlar tepki göstermişti

Apple, artık çalışanlarının haftada 3 gün işe gelmesini istese de bu hibrit modele karşı çıkan çalışanlar, daha esnek bir model istiyor.

Çalışanların isteklerini görmezden gelen Apple'da istifalar başlamış ve şirketin haftada üç gün ofise geri dönmeyi zorunlu tutmasından sonra istifa eden son isim, Apple’ın makine öğrenimi başkanı olmuştu.

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