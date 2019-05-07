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Dünya Arakanlı hastaların ümidi Türk Sahra Hastanesi
ASYA

Türk Sahra Hastanesi

Arakanlı hastaların ümidi: Türk Sahra Hastanesi

Bangladeş'te geçtiğimiz yıl açılan sahra hastanesinde günde ortalama bin hasta tedavi görüyor. Yenidoğan ünitelerinin bulunduğu tek sağlık merkezi olan Türk Sahra Hastanesinde, 2018'de 108 bebek dünyaya geldi. Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanları yasal olarak "mülteci" kabul etmesi nedeniyle vatansız konumunda bulunan Arakanlı hastaların başka ülkelere sevk edilerek tedavi görmesinin önünde yasal engeller bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Hastanede geçen sene bin 215 hasta ameliyat edildi.
Hastanede geçen sene bin 215 hasta ameliyat edildi.

Sağlık Bakanlığının desteği ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Bangladeş’te açılan Türk Sahra Hastanesi, Myanmar'daki katliamlardan kaçarak Cox's Bazar’a sığınan Arakanlıların sağlık hizmetlerinin karşılanmasında önemli rol oynuyor.

AFAD'ın Şubat 2018’de açtığı sahra hastanesi, günde yaklaşık bin hastaya hizmet veriyor. 50 yataklı sahra hastanesinde, kadın ve erkek koğuşlarının yanı sıra, çocuk hastalıkları polikliniği ve yenidoğan ünitesi bulunuyor.

AA
vatansız konumundaki Arakanlı hastaların başka ülkelere sevk edilerek tedavi görmesine izin verilmiyor.
Bölge genelinde yenidoğan ünitelerinin bulunduğu tek sağlık merkezi olan Türk Sahra Hastanesinde, son bir yıl içerisinde 108 bebek dünyaya geldi.

Dahiliye, ortopedi, genel cerrahi, pediatri, pediatrik cerrahi ve anestezi uzmanlarının çalıştığı sahra hastanesinde Arakanlı ve Bangladeşli hemşire ve sağlık çalışanları da görev yapıyor. Hastanede geçen sene bin 215 hasta ameliyat edildi.

  • Arakanlıların en büyük beklentisinin daha geniş imkanların yer aldığı bir hastane yapımı olduğunu belirten sahra hastanesi çalışanları, AFAD’ın yeni hastane yapımı için görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.

Sağlık çalışanı ve hemşire sayısının sahra hastanesi için yeterli olduğunu belirten doktorlar, hastaların daha iyi koşullarda sağlık desteği alması için prefabrik veya çelik konsorsiyum mekanlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Arakanlı Muhammed: Annemi gözümün önünde öldürdüler
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Arakanlı Muhammed: Annemi gözümün önünde öldürdüler
Sırf Müslüman diye bir çocuğa bu zulmü reva gören Myanmar yönetimi ne zaman hesap verecek? Arakanlı Muhammed Cemil, 12 yaşında. Annesi, iki ablası ve abisi gözlerinin önünde öldürülmüş. O sırada yerde yatan Muhammed, Myanmar ordusunun elinden şans eseri kurtulduğunu söylüyor. Yeni Şafak, Arakanlıların kaldığı Cox's Bazar kampını ziyaret etti.


Hasta sevki sorunu

Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanları yasal olarak "mülteci" kabul etmesi nedeniyle vatansız konumundaki Arakanlı hastaların başka ülkelere sevk edilerek tedavi görmesine izin verilmiyor.

Bu yasal sorunlardan dolayı durumu ağır olan veya daha iyi koşullarda tedavi görmesi gereken hastalar Bangladeş'in dışına çıkarılmazken, kendi ülkelerine dönüşleri de Myanmar tarafından engelleniyor.

Bölgede Türkiye'nin yanı sıra, Endonezya, Malezya ve Japonya ile Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı sağlık kuruluşları da hizmet veriyor.

Arakanlı Tayyip: Geri döneceğiz
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Arakanlı Tayyip: Geri döneceğiz
Myanmar hükümetinin acımasız katliam ve zulümlerinden kaçarak ülkelerini terk etmek zorunda kalan Arakan Müslümanları günlerce sadece su ile beslenerek Bangladeş'e kaçtı. Sınırdaki kamplara yerleşen mülteciler açlıkla mücadele etmek zorunda. Muhammed Tayyip gibi kamplara sığınan bazı Arakan Müslümanları ise Myannmar'a geri döneceği günü hasretle bekliyor.


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