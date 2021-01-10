Dünya Arakanlı mültecilerin kaldığı kampta çatışma 1 ölü, 10 yaralı
ASYA

Arakanlı mültecilerin kaldığı kampta çatışma: 1 ölü, 10 yaralı

Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı Cox's Bazar mülteci kampında iki grup arasında çıkan çatışmada en az bir mültecinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Yerel kaynaklar, hayatını kaybeden kişinin 30 yaşındaki Arakanlı mülteci Nur Hakim olduğunu bildirerek yaralıların kamp içinde yer alan ve Save the Children tarafından kurulan tıbbi tesiste tedavi altına alındığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bangladeş’te mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesinden sorumlu komiser Mahbub Alam Talukder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mülteci gruplar arasında bir güç mücadelesi olduğunu ve yerel yönetimden bölgeye daha fazla güvenlik kuvveti konuşlandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

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  • Talukder, kampta iki grup arasında çıkan çatışmada en az bir mültecinin yaşamını yitirdiğini,10 kişinin yaralandığını kaydetti. Yerel kaynaklar, hayatını kaybeden kişinin 30 yaşındaki Arakanlı mülteci Nur Hakim olduğunu bildirerek yaralıların kamp içinde yer alan ve Save the Children tarafından kurulan tıbbi tesiste tedavi altına alındığını belirtti.

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Bangladeş aralık ayında, Arakanlı Müslüman mültecileri, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan Bengal Körfezi'ndeki Bhasan Char Adası'na taşımaya başlamıştı. Hükümetin bu kararı, insan hakları örgütlerince tepkiyle karşılanmış, örgütler adanın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtmişti.

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  • Ayrıca adaya taşınacak Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusunda da endişeler dile getirilmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

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  • Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 1,2 milyonu aştı.

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Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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