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Arap aşiretlerinin direnişine hain misilleme: İslam düşmanı YPG/PKK camiye roketle saldırdı

Suriye'nin kuzeyindeki Deyrizor'da Arap aşiretlerinin terör örgütüne karşı direnişi sürerken ABD destekli bölücü terör örgütü PKK/YPG, Bab ilçesine bağlı el-Ulaşlı köyünde bir cami ile bazı sivillerin evlerini roketlerle hedef aldı.

16:21 . 7/09/2023 Perşembe
AA
Terör örgütü Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde camiye saldırdı.

Terör örgütü Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde camiye saldırdı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab'ın doğusunda yer alan Ureyme bölgesini işgal eden YPG/PKK'lı teröristler, Ulaşlı köyüne çoklu roketatarlarla saldırı gerçekleştirdi.

Köye düşen roketlerden bazıları sivillerin evlerine isabet etti, Ömer bin Hattab Camisi de saldırıların hedefi oldu.

Camide hasar meydana geldi.

Teröristlerin saldırısının ardından Ulaşlı'da yaşayan yaklaşık 200 aile, Bab merkeze göç etmek zorunda kaldı.

Köy sakinlerinden Abdullah, caminin PKK/YPG saldırısında zarar gördüğünü söyledi.

  • Abdullah, "(PKK/YPG) SDG camiyi ve içindeki Kur'an-ı Kerimleri bombaladı. Köydeki sivillerin yüzde 90'ı göç etti. Cami Allah'ın evidir, hiçbir askeri grupla bağı yok ancak vuruldu. Cami büyük hasar gördü." dedi.

Çatışmalar halen sürüyor

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da ABD destekli terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Arap aşiretleri arasında 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar halen sürüyor.

Suriye'de Arap aşiret temsilcileri, SDG'yle aralarında devam eden gerilim nedeniyle yıllardır devam eden sorunları görmezden gelen ABD yönetimini suçladı. Aşiretler, SDG'nin bölgenin yapısıyla uyumsuz politikalarının ve baskıcı yönetimlerinin sorunun kaynağı olduğunu belirtti.



#suriye
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