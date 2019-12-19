Dünya Arap basını Libya, Türkiyeden askeri destek talep edecek
AFRİKA

Arap basını: Libya, Türkiye'den askeri destek talep edecek

Arap basını: Libya, Türkiye'den askeri destek talep edecek

Arap medyasındaki haberlere göre, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye'den askeri destek isteyecek.

Haber Merkezi Diğer
Fayiz es-Serrac ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Fayiz es-Serrac ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Arap medyasının iddiasına göre ülkenin meşru yönetimi olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), asker konuşlandırması için Ankara'ya talepte bulunma kararı aldı.

İşte flaş gelişmenin Arap basınına, "Hükümete yakın El-Vefak, Türkiye'den askeri destek isteneceği iddiasını doğruladı" ifadeleriyle yansıması:

Erdoğan: Talep olursa Libya’ya asker gönderebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan günler önce katıldığı bir televizyon programında, "Türk askeri Libya'ya gider mi?" şeklindeki soruya, "Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" şeklinde yanıt vermişti.

Libya'ya asker göndeririz
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