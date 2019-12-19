Arap basını: Libya, Türkiye'den askeri destek talep edecek

Arap medyasının iddiasına göre ülkenin meşru yönetimi olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), asker konuşlandırması için Ankara'ya talepte bulunma kararı aldı.
İşte flaş gelişmenin Arap basınına, "Hükümete yakın El-Vefak, Türkiye'den askeri destek isteneceği iddiasını doğruladı" ifadeleriyle yansıması:
#عاجل| وسائل إعلام مقربة من مجلس السراج تنقل عنه موافقة حكومة الوفاق على عرض أردوغان بشأن التدخل العسكري في ليبيا ..#قناة_ليبيا
— قناة ليبيا (@LibyasChannel) December 19, 2019
#ليبيا — وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق تؤكد قبول السرّاج دعم تركيا العسكري
— الحدث (@AlHadath) December 19, 2019
Erdoğan: Talep olursa Libya’ya asker gönderebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan günler önce katıldığı bir televizyon programında, "Türk askeri Libya'ya gider mi?" şeklindeki soruya, "Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" şeklinde yanıt vermişti.