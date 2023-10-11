Arap Birliği: Filistinliler bir katliama maruz kalıyor

İsrail ordu radyosu, Lübnan’dan İsrail topraklarına 15 insansız hava aracı (İHA) sızma girişimi gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail savaş uçaklarının bölgede uçtuğu, belirli aralıklarla kara saldırısı olduğu tahmin edilen en az dört patlamanın sesi duyuldu. Yerel kaynaklar, Lübnan sınırından İsrail'e paraşütlerle birçok kişinin de geçtiğini iddia etti. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü John Kirby, yaşananlara ilişkin, "İsrail-Lübnan sınırındaki gelişmeleri yakından izliyoruz, endişe verici bir durum. İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışmanın genişlemesini istemiyoruz." açıklamasını yaptı.