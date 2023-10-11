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Arap Birliği: Filistinliler bir katliama maruz kalıyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Gazze'deki Filistinlilerin derhal durdurulması ve kınanması gereken bir katliama maruz kaldıklarını söyledi. Filistin Dışişleri Bakanlığı 8 Ekim’de, Filistin’in Gazze’ye saldırılarını görüşmek üzere Arap Birliği’ni bakanlar düzeyinde acil toplantıya çağırmıştı.

20:36 . 11/10/2023 Çarşamba
AA
Arap Birliği (Foto: Arşiv)

Arap Birliği (Foto: Arşiv)

Arap Birliği, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ele almak üzere Mısır'ın başkenti Kahire’de dışişleri bakanları düzeyinde olağan dışı toplandı.

"Filistinliler bir katliama maruz kalıyor"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt,
“Gazze'deki Filistinliler derhal durdurulması ve kınanması gereken bir katliama maruz kalıyor.”
dedi.

Ebu Gayt, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Filistin acil toplantıya çağırmıştı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının kınandığı toplantının ardından sonuç bildirgesi yayınlanması bekleniyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı 8 Ekim’de, Filistin’in Gazze’ye saldırılarını görüşmek üzere Arap Birliği’ni bakanlar düzeyinde acil toplantıya çağırmıştı.



#Arap Birliği
#Filistin
#İsrail
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