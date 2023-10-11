Arap Birliği: Filistinliler bir katliama maruz kalıyor

Arap Birliği (Foto: Arşiv)
Arap Birliği, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ele almak üzere Mısır'ın başkenti Kahire’de dışişleri bakanları düzeyinde olağan dışı toplandı.
"Filistinliler bir katliama maruz kalıyor"
Ebu Gayt, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.
Filistin acil toplantıya çağırmıştı
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının kınandığı toplantının ardından sonuç bildirgesi yayınlanması bekleniyor.
Filistin Dışişleri Bakanlığı 8 Ekim’de, Filistin’in Gazze’ye saldırılarını görüşmek üzere Arap Birliği’ni bakanlar düzeyinde acil toplantıya çağırmıştı.