Arap Birliği: Tabelası var, kendisi yok

Arap dünyasının siyasal anlamda en büyük çatı kuruluşu olan Arap Birliği, 22 Mart 1945’te Mısır’ın başkenti Kahire’de kuruldu. Birliğin kurucu üyeleri Mısır, Irak, Maveraiürdün Emirliği (bugünkü Ürdün Krallığı), Lübnan, Suudi Arabistan ve Suriye’ydi. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması sonrasında Ortadoğu’da oluşan statükoyu da temsil eden bu ülkelere, 5 Mayıs’ta Yemen de katıldı. Kuruluşunun hemen ardından Filistin sorunuyla ve İsrail’in sahneye çıkışının getirdiği devasa problemlerle yüzleşmek durumunda kalan Arap Birliği, günümüzde bölgesel çekişmelerin odağında, felç olmuş yapısıyla dikkat çekiyor.

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