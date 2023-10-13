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Dünya

Arap Birliği'nden BM'ye Gazze Şeridi çağrısı

Arap Birliği, İsrail ordusunun bu sabah Gazze sakinlerine yaptığı "evlerini boşaltmaları ve güneye gitmeleri" yönündeki çağrısı üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

16:50 . 13/10/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Arap Birliği, İsrail'in Gazze'deki nüfusu sınır dışı etme suçuna karşı Birleşmiş Milletlere (BM) acil müdahale çağrısında bulundu.


Açıklamaya göre, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e acil bir mektup gönderdi.


İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze halkından evlerini boşaltmalarını istediğine işaret eden Ebu Gayt, İsrail'in yeni bir savaş suçu planladığını ve buna engel olmak için BM'nin siyasi ve psikolojik ağırlığını koyması gerektiğini vurguladı.


Ebu Gayt, tasarlanan bu yeni suçun, makul sınırları aştığını ve Gazze'deki Filistinlilerin sınırsız acı çekmelerine neden olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu talep, işgal altındaki topraklarda yaşayan koruma altındaki kişilerin sınır dışı edilmesini veya halkın zorla göç ettirilmesini yasaklayan, Dördüncü Cenevre Sözleşmesinin 49. maddesinin açık ve aleni bir ihlalidir."


"Bu askeri gücün acımasızca kullanıldığı bir intikam eylemidir"

BM'den, İsrail'in Gazzelilerin sınır dışı edilmesi için harcadığı akıl dışı çabalarını açık ve net bir şekilde kınamasını ve buna engel olunmasını isteyen Ebu Gayt şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in bu yaptığı, kendisine yönelik saldırıların sorumlularını ortadan kaldırmaya yönelik planlı bir operasyon değildir. Bilakis bu, Gazze sakinleri ve sivillerin cezalandırılması için askeri gücün acımasızca kullanıldığı bir intikam eylemidir."

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#Arap Birliği
#gazze
#İsrail
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