Arap Birliği'nin BAE- İsrail anlaşmasını kınamaması sosyal medyada alay konusu oldu: Merkezi "düğün salonuna" çevirin

Arap sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler, Arap Birliği'nin toplantısında İsrail ile normalleşmeyi kınayan taslağın reddedilmesine tepki olarak, alaycı bir ifadeyle birliğin Mısır'daki merkezinin "düğün salonuna çevrilmesi" için imza kampanyası başlattı.

NORMALLEŞMEYİ KINAMADILAR

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti. Ancak, önceki gün başta Filistin meselesini tartışmak için Dışişleri Bakanları düzeyinde toplanan Arap Birliği, Filistin'in ısrarcı talebine rağmen İsrail ile normalleşmeyi kınamayarak, uluslararası meşru kararlara bağlı kalınması açıklamasıyla yetindi.

DÜNYA İsrail-BAE normalleşme anlaşması 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanacak

ARAP BİRLİĞİ MERKEZİ DÜĞÜN SALONU OLSUN

Bu durum, Arap sosyal medya kullanıcıları ve aktivistleri tarafından alay konusu edilerek, bir milyon imza hedefiyle Arap Birliği'nin Mısır'ın başkenti Kahire'deki merkezinin amacına hizmet etmediği için "düğün salonuna çevrilmesini" talep etti.

Filistinli blogcu Muhammed Amas, Facebook hesabında, "Şu anda herhangi bir iş yapmayan sözde Arap Birliği'nin Kahire'deki merkezinden halkın tam anlamıyla yararlanma zamanı geldi." ifadelerine yer verdi

Alaycı ifadelerle, Arap Birliği merkezinin Tahrir Meydanı'nda, Nil Nehri, Opera Binası ve Kahire Kulesi'ne bakan eşsiz bir konumda yer aldığını hatırlatan Amas, "İşe yaramayan bu merkez, tam anlamıyla kullanılması için düğün salonuna çevrilsin." talebinde bulundu.

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Amas, "Utanç verici kişiler sevineceğine, evlenen çiftlerin sevinmesi için halka yönelik böyle bir kampanya başlattım." diyerek, bu kampanyanın herhangi bir ideolojik ilke veya parti fikrini taşımadığını kaydetti.

Söz konusu kampanyaya Facebook ve Twitter'da kısa süre içerisinde onbinlerce destek geldi.

Filistinli kadın aktivist Yara Ahmed, Twitter hesabından, "Bu öneriye katılıyorum. Çünkü Arap Birliği şu anki haliyle devam ederse, ABD-Siyonist Üniversitesi'ne dönüşecek." ifadelerine yer verdi.

Faris Favn adlı Twitter kullanıcısı da alaylı bir ifadeyle, "Biri bana şu Arap Birliği'nden sorumlu kişilerin iletişim bilgilerini versin. Belki orayı ticaret merkezi, disko, düğün salonu veya havuz gibi fayda sağlayacak bir şey yaparız. Önemli olan birlik merkezinin Araplar için özellikle mülteciler, evsizler ve yoksullar için faydalı hale gelmesi. 70 yıldan fazladır bu birlik hiçbir sorunu çözemedi! " değerlendirmesini yaptı.

Muhammed Abdulaziz adlı Facebook kullanıcısı da "(Arap Birliği merkezi) Günlük kiralıktır. İçerisi hastalıklarla dolu olduğundan çocukların getirilmesi yasaktır." ifadelerine yer verdi.

Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek amacıyla 1945'te kurulan Arap Birliği yıllar içinde yeterince etkin olmamakla eleştiriliyor. Gözlemciler, 22 ülkenin üye olduğu Birliğin çok sayıdaki kararının kağıt üstünde kaldığını belirtiyor.

Filistin diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 9 Eylül'de Dışişleri Bakanları düzeyindeki Arap Birliği toplantısı öncesi Filistin, İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) anlaşmasını kınayan bir karar taslağı hazırlamış, ancak bazı ülkeler bu taslağı reddetmişti.

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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, "Biz İsrail ile BAE arasındaki anlaşmayı reddediyoruz ve sizin de kabul etmemenizi istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.