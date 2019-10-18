Dünya Arap gazeteciler Türkiyenin ABD ile Suriyenin kuzeydoğusu için yaptığı anlaşmayızafer olarak nitelendirdi
ORTADOĞU

Arap gazeteciler: Türkiye zafer kazandı

Arap gazeteciler Türkiye'nin ABD ile Suriye'nin kuzeydoğusu için yaptığı anlaşmayızafer olarak nitelendirdi.

Arap gazeteciler Türkiye'nin ABD ile Suriye'nin kuzeydoğusu için yaptığı anlaşmayı zafer olarak nitelendirdi. Mısırlı deneyimli gazeteci Ahmed Mansur Türkiye'nin artık küresel bir güç olduğunu söylerken, gazeteci Raşid bin en-Nuaymi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, anlaşmayı Türkiye'nin hem siyasi hem askeri zaferi olarak değerlendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazeteciler Pence ve Erdoğan görüşmesi sonrasında varılan uzlaşıyı zafer olarak nitelendirdi.
Gazeteciler Pence ve Erdoğan görüşmesi sonrasında varılan uzlaşıyı zafer olarak nitelendirdi.

Arap gazeteciler, Türkiye'nin ABD ile Suriye'nin kuzeydoğusu için yaptığı anlaşmayla zafer kazandığını ifade etti.

Arap gazeteciler, Türkiye'nin ABD ile Suriye'nin kuzeydoğusu için yaptığı anlaşmayla zafer kazandığını ifade etti.

Mısırlı deneyimli gazeteci Ahmed Mansur mutabakata ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin, ABD ile yaptığı anlaşmadaki büyük zafer 32 kilometrelik bir derinlikte güvenli bölgenin oluşması değil bilakis büyük zafer dünyadaki süper güç olan ABD'ye şartlarını kabul ettirmesi ve tüm dünya ülkelerinin Türkiye'yi artık küresel bir güç olarak görmesidir." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Raşid bin en-Nuaymi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, anlaşmayı Türkiye'nin hem siyasi hem askeri zaferi olarak değerlendirdi.

Katar'ın Lusail gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Hacci, Türkiye-ABD arasında varılan mutabakatla, Türkiye'nin istediğini elde ettiğini belirtti.

Hacci paylaşımında, "Arap Birliği, Türkiye aleyhindeki açıklamalarından sonra ne yapacak? Arap Birliği, ne zamana kadar bu akılla yönetilecek? Biz üzerinde düşünülmesi ve gözden geçirilmesi gereken tarihi bir dönemden geçiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Tanınmış Katarlı gazetecilerden İlhan Bedr de Twitter'daki paylaşımında Barış Pınarı Harekatı'nın hedeflerini gerçekleştirdiğini vurguladı.

Bedr, paylaşımına şöyle devam etti:

"İsrail tarafından desteklenen bir terör devleti projesini boşa çıkardığı için güçlü ve cesur lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi içtenlikle tebrik ediyorum."

Meşail bint Hamad bin Sahim de "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en zor koşullarda en iyi sonuçları alabilen başarılı bir siyasetçi" şeklinde nitelendirdi.

Kuveyt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah eş-Şayci ise ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına değinerek, şunları kaydetti:

"Trump, Erdoğan'a yönelik kaba açıklamalarının ardından tamamen geri adım attı. Operasyona ara verilmesinin ardından da Erdoğan'a övgüler yağdırmaya başlayarak teşekkür etti."

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