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Dünya Arap gençleri "lider Erdoğan" dedi
ORTADOĞU

Arap gençleri anketi: Dünya lideri Erdoğan

Arap gençleri "lider Erdoğan" dedi

Arap ülkeleri arasında yapılan bir ankette, Arap gençlerinin, dünya liderleri arasında en olumlu ve güvenilir bulduğu kişinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu ortaya çıktı. 25 bin genç ile yapılan ankete göre en büyük tehdit ise İsrail.

Haber Merkezi Diğer AA
Arap gençleri, dünya liderleri arasında Erdoğan’ı daha güvenilir buldu.
Arap gençleri, dünya liderleri arasında Erdoğan’ı daha güvenilir buldu.

BBC Arapça için Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde gerçekleştirilen ankete göre, Araplar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu politikasına yüzde 51 oranında destek verirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 28 ve ABD Başkanı Donald Trump yüzde 12 destek bulabildi.

  • Kamuoyu araştırma kuruluşu Arab Barometer'in BBC Arapça için Sudan, Ürdün, Filistin, Cezayir, Fas, Tunus, Yemen, Irak, Libya, Lübnan ve Mısır'da 25 bin 407 kişiyle yaptığı ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan "en büyük desteği alan devlet adamı" oldu.

11 Arap ülkesinde 25 bin genç ile yapılan ankete göre, gençlerin yarıdan fazlası idol olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyor. Gençler en büyük tehdit olarak ise İsrail'i gösteriyor.

Liderlerin Orta Doğu politikaları sorulan katılımcıların yüzde 51'i Erdoğan'a destek verirken, Putin yüzde 28 ve Trump ise yüzde 12 destek alabildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek Sudan ve Ürdün'de yüzde 75'in üzerine çıkarken, Putin sadece Libya, Lübnan ve Mısır'da birinci sıraya yerleşebildi.

Anket, 2018-19 yılları arasında Tunus, Cezayir, Sudan, Filistin, Fas, Mısır, Ürdün, Lübnan, Irak, Yemen ve Libya’da 25 bin genç ile yapıldı.

Dindarlık oranı yüzde 87

Araştırmanın 2013 rakamlarına göre yapılan kıyaslamada kendisinin dindar olarak görmeyenlerin sayısı yüzde 8’den yüzde 13'e çıkarken Arap gençlerin yüzde 87'si ise dindarlığını muhafaza ediyor.

Bu oran Tunus'ta yüzde 30'u, Libya'da yüzde 20'yi aşarken sadece Yemen'de bu oran 2013'teki yüzde 10'lar düzeyinden yüzde 5 civarına geriledi

Erdoğan dünya liderlerine fark attı

  • Araştırmanın en dikkat çeken sonucu ise en çok beğenilen liderler sorusundan çıktı. Gençler bu soruya yüzde 51 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtı verirken, Erdoğan'ı sırasıyla yüzde 28 ile Vladimir Putin ve yüzde 12 oyla Donald Trump takip etti. Erdoğan en popüler lider sıralamasında sadece Mısır, Libya ve Lübnan’da Putin'in arkasında kalırken Erdoğan'ı idol olarak görenlerin oranı Sudan, Ürdün ve Filistin'de yüzde 75'in üzerine çıktı. Bu oran yemen, Tunus, Fas ve Cezayir'de ise yüzde 50'nin üzerinde oldu.

En büyük tehdit İsrail

Gençler kendilerine en büyük tehdit oluşturan ülke olarak ise İsrail’i gösterdi. İsrail tehdidi Irak ve Tunus dışındaki ülkelerde açık ara ilk sırada yer alırken bu iki ülkenin gençleri ise ABD'yi büyük tehdit olarak gördüklerini beyan etti. Lübnan, Filistin, Sudan ve Irak'ta hatırı sayılır bir oranda Suudi Arabistan'ı tehdit olarak gören gençler de dikkat çekti.

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Araştırmanın diğer sonuçlarına göre Arap gençliği ailede erkek egemenliği savunuyor, eşcinselliği kabullenmiyor ve yüksek oranda ülkelerinden ayrılmayı hedefliyor.

Dini lidere güven azaldı, kadın lidere onay çıktı

Lübnan dışında, 2016'dan bu yana dini lidere duyulan güven azaldı. Fas, Filistin ve Libya. Hamas, Hizbullah ve Müslüman Kardeşler gibi İslami hareketlerin liderlerine güven ise dini liderlere duyulan güvenden daha az konumda.

  • Tunus'ta El Nahda'ya güven 2011'den bu yana yüzde 24'e, 2012'den beri Ürdün'de yüzde 21'e ve 2013'ten beri Fas'ta yüzde 20'ye düşüş yaşadı. Kadın hakları düzeyinde, katılımcıların çoğu eşlerinden boşanma haklarını desteklediklerini açıkladı.

Anket yapılan ülkelerde, ankete katılan kadınların yüzde 91'i kadınların başkanlığı yapmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi; ancak aynı marjın erkeklerin siyasi liderlikte kadınlardan daha iyi olduğunu söyledi.

Faslı gençler ülkelerinden ayrılmak istiyor

Cezayir, Ürdün, Mısır, Lübnan, Fas, Filistin ve Tunus'tan gelen 18-29 yaş grubunun yüzde 52'si, 2016'ya göre yüzde 10 artışla göçmen olduğunu düşünüyor. 30 yaş ve altındaki Faslı gençlerin ülkelerinden ayrılma isteği var, ve yüzde 70'i ayrılmayı düşünüyor.

Ürdün, Sudan ve Iraklıların üçte biri göç etmeyi düşünüyor. Avrupa, Kuzey Afrikalılar için ilk tercih, Mısırlı, Sudanlı ve Yemenliler, Körfez devletlerini tercih ediyor. Ürdünlü ve Lübnanlılar için Kuzey Amerika
ilk tercih.

Cezayirli, Sudanlı, Tunusluların yüzde 40'ı, Iraklıların, Faslı ve Yemenlilerin yüzde 38'i resmi belgeler olmadan seyahat etmeye hazır olduklarını söyledi.

Kadınlar psikolojik stres altında

Ruh sağlığı açısından Irak'ta yüzde 43, Tunus'ta yüzde 40 ve Filistin'de yüzde 37 psikolojik stres yaşadıklarını söyledi. Çalışma, iyi bir yaşam sürmeyen kadınların ve katılımcıların psikozlarından etkilendiğini gözler önüne serdi.

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