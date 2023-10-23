Arjantin yeni devlet başkanını seçiyor: İkinci tur seçimleri belirleyecek

Tel Aviv’de İsrailli bir grup, Filistinlilerin esir olarak kaçırdığı kişilerin kurtarılması için Savunma Bakanlığı önünde gösteri düzenledi. Grup, “Netanyahu’yu alın esirleri verin” sloganları attı. Sosyal medyaya yansıyan bir videoda ise bir asker, birliği ziyaret eden Netanyahu’ya “Senin yüzünden 3 arkadaşım öldü” diye bağırıyor.