Dünya Arjantinde karantina ilan edildi 31 Marta kadar sürecek
KORONAVİRÜS

Arjantin'de karantina ilan edildi: 31 Mart'a kadar sürecek

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla ülkede 31 Mart'a kadar genel karantina uygulanacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, eyalet valileriyle Devlet Başkanlığı Konutu Olivos'ta yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19'un yayılma riskine işaret eden Fernandez, "Saat 00:00 (20 Mart) itibariyle önleyici ve zorunlu karantina uygulanması kararı aldık. Karantina, 31 Mart'a kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

"HERKES EVİNDE KALMALI"

Virüsün hızlı bir şekilde yayıldığını hatırlatan Fernandez, "Arjantinlilerin sağlığını gözetiyoruz ve bu önlemi, ekonomik etkilerinin mümkün olduğunca az olmasını umarak alıyoruz. Herkes evinde kalmalı ve temel ihtiyaçlar için evden çıkmalı. Dükkanlar, marketler, eczaneler açık olacak." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Fernandez, karantina süresi boyunca, Sahil Güvenlik, Jandarma, Federal ve Eyalet polislerinin sokağın güvenliğini sağlayacağını ve geçerli sebebi olmadığı halde sokağa çıkanlar için cezai işlem uygulanacağını belirtti.

  • Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 128 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgını nedeniyle 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi
DÜNYA
Koronavirüs salgını nedeniyle 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi
Ücretsiz kolonyaiçin devreye girdiler

Ücretsiz kolonya
için devreye girdiler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan dağıtılacağını açıklamıştı.
Salgını gizleyenhapse girebilir!

Salgını gizleyen
hapse girebilir!

​Yurt dışından gelenler doktoruna eksiksiz bilgi vermeli.
Telefonu susmuyor

Telefonu susmuyor

​Maske ve kolonyadaki yoğun talep tüpe de sıçradı.
En az koronavirüs kadar tehlikeli

En az koronavirüs kadar tehlikeli

​İşin uzmanından el dezenfektanı uyarısı.
Borçlara<br>3 ay erteleme

Borçlara
3 ay erteleme

​Koronavirüsten etkilenen esnafı kapsıyor.
Evde 'iş'in ilk günü

Evde 'iş'in ilk günü

'Evde Kal Türkiye' dedik ve ofisten taşındık
Sınav olmayacak kura ile alınacaklar

Sınav olmayacak kura ile alınacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yönetmelik değiştirildi.
Paketli ürünü<br> evde yıkayın

Paketli ürünü
evde yıkayın

​Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan 'eldiven takmaya gerek yok' uyarısı.
Nisan sonuna<br>kadar hepsi yasak

Nisan sonuna
kadar hepsi yasak

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile tüm organizasyonlar ertelendi.

5 derece artacak

5 derece artacak

​Meteoroloji'den sevindiren sıcaklık artışı haberi.
40 milyon insana 'evde kalma' emri

40 milyon insana 'evde kalma' emri

ABD'de salgının en fazla yayıldığı 2. eyalette alarm.
Evde ders<br> 20 dakika olacak

Evde ders
20 dakika olacak

Uzaktan eğitimle ilgili merak edilen soru ve cevaplar.
Avrupa yoğun bakımda

Avrupa yoğun bakımda

Geriye kayıtsızlığın ve bencilliğin kokuşmuş tohumları kalacak.
Devlet piyasaya<br>kol kanat gerdi

Devlet piyasaya
kol kanat gerdi

​Ekonomik İstikrar Kalkanı iş dünyasını memnun etti.
Koronavirüs<br>öncesi ve sonrası

Koronavirüs
öncesi ve sonrası

​New York, Yeni Delhi, Paris, Vatikan, Barselona ve Roma...
Psikolojik<br>direnç önemli

Psikolojik
direnç önemli

​Çocuklara bilgi veren aynı zamanda rahatlatan konuşmalar yapılmalı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.