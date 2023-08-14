Arjantin'de ön seçimlerin galibi belli oldu

Yunan gazetesi Kathimerini'ye Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendiren Yunan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Türk mevdikaşı Fidan'la kişisel olarak güvenilir ve istikararlı bir ilişki kurmayı dört gözle beklediğini ifade ederken Ege'de sükunate giden yolu iki formül ile değerlendirdi.