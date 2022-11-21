Dünya Arnavutlakta sel 2 ölü
AVRUPA

Arnavutlak'ta sel: 2 ölü

Arnavutluk’ta etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından meydana gelen sellerde iki kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin bazı bölgelerini dünden bu yana etkisi altına alan sağanak, gece boyunca devam etti. Sağanak nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde sel meydana geldiği, elektrik kesintileri olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Arnavutlakta sel: 2 ölü
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Arnavutluk’ta etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından meydana gelen sellerde iki kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin bazı bölgelerini dünden bu yana etkisi altına alan sağanak, gece boyunca devam etti. Sağanak nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde sel meydana geldiği, elektrik kesintileri olduğu bildirildi.

İşkodra Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün bölgede iki kişinin araçlarıyla sele kapıldığı belirtildi. Açıklamada, baba ve oğul olduğu belirlenen iki kişinin cesetlerine, 16 saatlik yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşıldığı ifade edildi.

Olumsuz hava şartlarının en etkili olduğu İşkodra bölgesinde bazı mahalle ve tarım alanları da sular altında kaldı.

Sağanak, İşkodra dışında Leş ve Debre bölgelerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Yardım çalışmalarına Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile bölge sakinleri katılıyor.

Arnavutluk Savunma Bakanlığı ile Sivil Savunma Ajansı vatandaşlara, sel tehlikesinin olduğu bölgelerde dikkatli olmaları ve ihtiyaç halinde yetkililerden yardım istemeleri çağrısında bulundu.

Avrupa'da sel: Hayat durdu
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Avusturya’nın Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bir kasaba sular altında kalırken, birçok yerleşim bölgesi selden etkilendi.
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Avrupa'da sel: Hayat durdu
Avrupa'yı vuran selde bilanço artıyor. Almanya'da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 156'ya yükseldiği bildirildi.Koblenz polisinden yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 110'a çıktığı belirtildi.


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