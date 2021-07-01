Dünya Arnavutluk Meclisinden Türkiyeden İHA alımında kullanılacak ek bütçeye onay
AVRUPA

Arnavutluk Meclisi'nden Türkiye'den İHA alımında kullanılacak ek bütçeye onay

Arnavutluk Meclisi, Arnavutluk hükümetinin Türkiye'den insansız hava aracı (İHA) alımında kullanmak üzere yaptığı bütçe değişikliği kararını onayladı. Arnavutluk Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'den İHA alımına yönelik projesine 8 milyon euro üzerinde ek bütçe ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Arnavutluk Meclisinden Türkiyeden İHA alımında kullanılacak ek bütçeye onay
Bayraktar TB2

Arnavutluk Meclisi, hükümetin Türkiye'den insansız hava aracı (İHA) alımında kullanılmak üzere yaptığı bütçe değişikliği kararını onayladı.

8 milyondan fazla ek bütçe

8 milyon avrodan fazla ek bütçenin onayı için 82 milletvekili "evet", 9 milletvekili "hayır" oyu kullanırken 4 milletvekili "çekimser" kaldı.

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Normatif yasa olarak bilinen bütçe değişikliği kararını Arnavutluk hükümeti 22 Haziran'da onaylamış, karar Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı.

  • Buna göre, "Türkiye ile yapılan anlaşma ve toprak kontrolü ile ulusal güvenliği artırmaya yönelik tedbirler kapsamında" Arnavutluk Savunma Bakanlığının İHA alımına yönelik öncelikli projesine 8 milyon avro üzerinde ek bütçe ayrıldı.

Arnavutluk Başbakanı: Gerçek zamanlı veri üreteceğiz

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama İHA'larla yollar, kıyı şeridi, tarım arazileri, ormanlar ve kamu düzeniyle ilgili gerçek zamanlı veri üretmeyi amaçladıklarını ifade etmişti.

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