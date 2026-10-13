Arnavutluk'a soykırımcı çengeli

Arnavutluk’ta Başbakan Edi Rama yönetimi, ülkede aylardır süren eylemlere rağmen soykırımcı güç İsraille iş birliğini daha da güçlendiriyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, geniş kapsamlı bir hükümetler arası anlaşma (G2G) imzalamak amacıyla resmi bir diplomatik ziyaret için Arnavutluk’un başkenti Tiran'a ziyaret gerçekleştirdi. Sa’ar, ziyaret kapsamında Başbakan Edi Rama, Dışişleri Bakanı Ferit Hoxha ve Meclis Başkanı Niko Peleshi ile görüştü. Ziyaret sırasında Bakan Hoxha ve mevkidaşı, "Genel İş birliği Anlaşması"nı imzaladı. Anlaşma, “Siber güvenlik, inovasyon, su yönetimi, enerji, sağlık ve tarım” gibi çeşitli alanları kapsıyor.

Dünya

Polonya Başbakanı Tusk'tan 'casusluk çarkı'na sert çıkış: 'Vatandaşların parası ve verileri İsrail'e aktarıldı'