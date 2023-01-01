Arnavutluk'ta şiddetli deprem

Arnavutluk hükümeti ile Baykar Teknoloji arasında Bayraktar TB2 SİHA alımı için anlaşma imzalandı. Böylece Bayraktar TB2 satın alan ülke sayısı 27 oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Biz Türkiye Cumhuriyeti ve Recep Tayyip Erdoğan ile aynı tarafta ve stratejik ortak olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.