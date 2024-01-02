Aruri'ye suikast sonrası Filistin İslami Cihad Hareketi'nden 'intikam' açıklaması: Cezasız kalmayacak

Terör devleti İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Hamas ofisini hedef aldı. Saldırı sonucu Hamas liderlerinden Salih el-Aruri hayatını kaybetti. Lübnan Başbakanı Necip Mikati de terör devleti İsrail'in saldırısını kınadığını açıkladı. İsrail'in bu saldırısının Lübnan'ı yeni bir çatışmaya sokmayı amaçladığı bir suç olduğunu ifade eden Mikati'nin ayrıca Lübnan Dışişleri Bakanlığı'na, İsrail'i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdiği de bildirildi.