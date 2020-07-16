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ASELSAN'ın ürettiği Karagöz İdlib semalarında

ASELSAN'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi, İdlib sahasında gözetleme yapmak için ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Karagöz, sınır ve sahil güvenliği, afetlerin gözetlenmesi, trafik bilgisi toplanması, orman yangını tespiti, kritik tesis güvenliği ve istihbarat amacıyla kullanılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ASELSAN'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği Karagöz, farklı alanlarda görev yapabiliyor.
​ASELSAN'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği Karagöz, farklı alanlarda görev yapabiliyor.

Türkiye'nin sınır güvenliğinde kullandığı teknolojik çözümlere, ASELSAN tarafından üretilen Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi de eklendi.

Yaklaşık 2,5 yıldır sürdürülen çalışmalar sonunda Karagöz İdlib semalarında göreve başladı.

İnsansız olan balonlar sınırda yaklaşık 8 kilometrelik alanı gözlemleyebiliyor. Üzerindeki sensörler sayesinde tehlikeli bir durum tespit ederse güvenlik ekiplerine bildirimde bulunacak.

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KARAGÖZ 7 GÜN BOYUNCA HAVADA KALABİLİYOR

  • ASELSAN Karagöz, yerden 500 metre yükseklikte uçuyor. Gaz takviyesi gerekmeden 7 gün boyunca havada kalabiliyor. Zorlu hava koşullarında da görev yapabilecek yapıya sahip.

Balon 17 metre uzunluğa, 430 metreküp hacme sahip..

TEHLİKE DURUMLARINI KARAKOLLARA BİLDİRECEK

Sınır hattında kullanılan Karagöz'de 9 kamera bulunuyor. Balon hareket algılama sayesinde durum farklılığını hemen karakollara bildirecek. Ayrıca 500 metre yukarıda uçacak olan balonun üstünde keskin nişancı tespit sistemi de yer alacak ve atış yapılan yeri anında bildirebilecek.

  • Karagöz'ün büyüklüğüne göre üç farklı versiyonu bulunuyor. Küçük hacimli versiyon kablosuz olarak kullanılırken, büyük versiyonlar kablolu veya kablosuz kullanılma özelliklerine sahip.

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