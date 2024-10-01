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Dünya
Aşırı sağ dalga Viyana'yı ele geçirdi

Aşırı sağ dalga Viyana'yı ele geçirdi

04:001/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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FPÖ lideri Herbert Kickl
FPÖ lideri Herbert Kickl

Avrupa Birliği, üye ülkelerde yükselen aşırı sağ tehdidiyle sarsılıyor.

2008 finansal krizi ve 2020 yılında yaşanan küresel pandemiyle birlikte ağır yara alan Avrupa'nın merkez sağ ve merkez sol partileri yerlerini aşırılıkçı, göçmen karşıtı ve Brüksel muhalifi aşırı sağ partilere terk etmeye devam ediyor. Aşırı sağ dalga Fransa, İtalya ve Hollanda gibi AB'nin lider ülkelerinde iktidarı biçimlendirirken Viyana'nın kapılarını da yıktı. Pazar günü Avusturya’da yapılan genel seçimi, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) oyların yüzde 28,8'ini alarak ülke tarihinde ilk defa birinci sırada tamamladı. Böylece İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez aşırı sağ parti iktidara ortak olma hakkı kazandı. İktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 26,3 ile ikinci, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 21,1 ile üçüncü oldu. Bu sonuçlara göre 183 üyeden oluşan ulusal meclise, FPÖ 56, ÖVP 52, SPÖ 41, NEOS 18, Yeşiller ise 16 milletvekili gönderecek. FPÖ'nün zaferi ülkede koalisyon tartışmalarını da alevlendirdi. Başta ÖVP olmak üzere hiçbir parti FPÖ ile koalisyon kurmak istemiyor. Öte yandan Avusturya'da aşırı sağcıların seçimelrden birinci parti çıkmasının komşu ülke Almanya'da Eylül 2025'te yapılacak Genel Seçimlere etkilemesinden endişe ediliyor. Bilindiği üzere Almanya'da aşırı sağcı AfD partisi anketlerde ikinci büyük parti konumunda ve yükselen bir trende sahip. FPÖ'nün seçim başarısının AfD'ye desteği pozitif anlamda katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.




#avusturya
#avrupa birliği
#siyaset

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