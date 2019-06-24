Aşırı sağ terör savunulamaz

SİYASİ SUİKASTLER

Heiko Maas

Maas yazısında Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin öldürülmesinin kendisini derinden sarstığını ifade ederek, “İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasının üzerinden 80 yıl geçmişken politikacılar yine savundukları siyasi görüşleri için ve ülkemize bağlılıkları nedeniyle aşırı sağcı teröristlerin kurbanı oluyor. En trajiği ise; bu olayın ‘geliyorum’ demesiydi” ifadelerini kullandı.

NSU DAVASINI HATIRLATTI

Maas, Almanya’da yaşayan Türklerin hedef alındığı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) cinayetlerinin yıllarca aydınlatılamamasını, daha önce saldırıya uğrayan Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker ve Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein’ın son zamanlarda yine ölüm tehditleri almasının ve Lübcke’nin “tiksindirici bir nefretin hedefi olmasının” uyarı niteliğindeki felaket habercileri olduğunu kaydetti.

Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke, 2 Haziran’da evinde yakın mesafeden başına ateş edilerek öldürülmüştü. Katil zanlısının aşırı sağ bağlantısı tespit edilmişti.

12 bin terörist var

Dışişleri Bakanı, Almanya’da 12 binden fazla şiddet eğilimli aşırı sağcının bulunduğunu, bunlardan 450’si hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen hala saklanmayı başarabildiklerini hatırlatarak, son yaşananların aşırı sağcı terörü görmezden gelenler için bir “uyanma çağrısı” olduğunu kaydetti.