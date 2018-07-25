Dünya Aşırı sıcaklar Hannover havalimanını da vurdu
AVRUPA

Aşırı sıcaklar Hannover havalimanını da vurdu

Avrupa sıcaklarla boğuşuyor. Almanya'da Hannover havalimanı aşırı sıcak nedeniyle çarşamba sabahına kadar hava trafiğine kapatıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Almanya'da Hannover havalimanının aşırı sıcaklar nedeniyle çarşamba sabahına kadar hava trafiğine kapatıldığı bildirildi.

  • Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada 36 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle kuzey yönündeki iniş ve kalış pistinin zarar gördüğü ve bu nedenle çarşamba sabahına kadar hava trafiğine kapatıldığı ifade edildi.

Havalimanının internet sitesinde ise havalimanının kapalı olduğu uçuşları bulunan yolcuların havalimanına gelmemeleri istenildi.

Havalimanının hava trafiğine kapatılması nedeniyle 41 uçuşun gerçekleşemediği ve alana inmesi gereken 44 uçağında Düsseldorf ve Paderborn kentlerindeki havalimanlarına yönlendirildikleri kaydedildi.

Uçuşların iptal olması nedeniyle yolcuların bir kısmı evlerine geri gönderilirken evlerine gitme imkanı bulunmayanlara portatif yataklar verildiği belirtildi.

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