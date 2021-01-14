Askerden Trump’a muhtıra

ABD’de 6 Ocak’ta yaşanan Kongre baskını sonrası başlayan kaotik ortam silahlı terör tehdidi ve başkent Washington DC’ye 15 bin ulusal muhafızın konuşlanmasının planlandığı bir dönemde ABD ordusundan dikkatleri çeken bir çıkış geldi. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Kuvvet komutanları anayasanın koruyucusu olduklarına dair bildiri yayınlayarak, seçilmiş başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’taki kritik yemin töreni öncesi destek verdi. ABD ordusunun yayınladığı bildiri, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Başkan Donald Trump’ın nükleer silahlara erişiminin engellenmesi talebiyle gerçekleştirdiği görüşmeden kısa bir süre sonra geldi. Bildiride, ABDhalkının silahlı kuvvetlerine 250 yıldır güvendiği belirtilirken ABD ordusunun bugüne kadar sivil liderlerden gelen kanuni bütün emirlere uyduğunun altı çizildi. Yayınlanan bildiri ordu siyasete girdi yorumuna neden oldu.

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Yemin töreni ve öncesinde Kongre binasının korunması için görevli Ulusal Muhafızların koridorlarda yerlerde yattığı görülen fotoğraflar, ABD’de sosyal medyanın gündemine oturdu.

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AYAKLANMA VE AYRILIKÇILIK NİTELEMESİ

Washington D.C. de gerçekleşen olayları kongreye karşı yapılan saldırın olarak nitelendiren açıklamada olaylar sırasında hayatını kaybeden iki polis memuru için duyulan üzüntü dile getirildi. Kongre’de gerçekleşen olayların anayasanın konuşma özgürlüğüyle ilgili maddesinden ilgisiz olduğu belirtilirken “Gösteri ve ifade özgürlüğü kimseye şiddet, ayaklanma ve ayrılıkçılık hakkı vermez“ denildi.

Mark Milley

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HEPSİ İMZALADI

Ulusun değerlerini taşıyan askerler olarak anayasayı korumanın görevleri olduğunu belirtilen açıklamada komutanlar anayasal bir işlemin zorla kesilmesinin kendi gelenek, değer ve yeminleri ile bağdaşmadığını ifade etti. Tüm kuvvet komutanlarının imzası bulunan açıklama da 20 Ocak 2021 tarihinde Joe Biden’in Anayasa ve eyalet mahkemelerince onaylandığı ve kongre tarafından seçildiği üzere Başkan olacağı ve ordunun 46’ncı komutanı olarak görev alacağı ifade edildi.

Joe Biden

PELOSİ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, geçen hafta içinde ordudan Trump’a müdahale etmesini ve nükleer yetkilerinin elinden alınmasını istemişti. Yayınlanan bildiriyle Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının Joe Biden’ı başkmmutan diye nitelemesiyle, Pelosi’nin talebinin dolaylı yoldan yerine getirildi. ile özellikle Trump destekçileri arasında bir süredir Başkan Trump’ın orduyu devreye sokacağıyla ilgili söylentilere de son verilmiş olunurken Biden’ın başkanlığı ordu tarafından da onaylandı. Bu bildirinin yayınlanması bazı çevrelerde ABD ordusu siyasete girdi endişesine neden oldu.

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ABD Genelkurmay Başkanı’ndan Trump’ın emirlerine uymamasını talep eden Demokrat Nancy Pelosi, Kongre’yi koruma görevi alan Ulusal Muhafızları teftiş etti.

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Drone’lu intihar saldırısı şüphesi

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Trump taraftarlarının yeni Başkan Joe Biden’ın yemin törenini sabote edeceklerini açıklamasının ardından teyakkuza geçti, 15.000 Ulusal Muhafızın kongre binası çevresine konuşlandırılırken tam teşekküllü ve ağır silahlı olması dikkatlerden kaçmadı.

Pentagon yetkililerinin tek endişe kaynağı göstericiler değil, yetkililer intihar drone’u saldırısı yapılacağından şüphe ediyorlar. Yetkililer ABD’de birçok kişinin bireysel silaha sahip olduğunu ve bu silahlardan bazılarının Biden’ın yemin törenini provoke etmek kullanılabileceğine dikkat çekti.

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