Dünya Askerden Trumpa muhtıra
AMERİKA

Askerden Trump’a muhtıra

Askerden Trump’a muhtıra

Kongre baskınından sonra demokrasisi tartışılan ve Trump’ın yeni hamlesinden endişe edilen ABD’de asker bildiri yayımladı. Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve kuvvet komutanları imzalı bildiride, “ABD ordusu anayasayı korumaya bağlı kalacak. 20 Ocak’ta Biden göreve gelecek ve bizim 46’ncı başkomutanımız olacak” denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kongre binasının korunması için görevlendirilen yüzlerce Ulusal Muhafız, koridorlarda uyudu.
Kongre binasının korunması için görevlendirilen yüzlerce Ulusal Muhafız, koridorlarda uyudu.

ABD’de 6 Ocak’ta yaşanan Kongre baskını sonrası başlayan kaotik ortam silahlı terör tehdidi ve başkent Washington DC’ye 15 bin ulusal muhafızın konuşlanmasının planlandığı bir dönemde ABD ordusundan dikkatleri çeken bir çıkış geldi. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Kuvvet komutanları anayasanın koruyucusu olduklarına dair bildiri yayınlayarak, seçilmiş başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’taki kritik yemin töreni öncesi destek verdi. ABD ordusunun yayınladığı bildiri, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Başkan Donald Trump’ın nükleer silahlara erişiminin engellenmesi talebiyle gerçekleştirdiği görüşmeden kısa bir süre sonra geldi. Bildiride, ABDhalkının silahlı kuvvetlerine 250 yıldır güvendiği belirtilirken ABD ordusunun bugüne kadar sivil liderlerden gelen kanuni bütün emirlere uyduğunun altı çizildi. Yayınlanan bildiri ordu siyasete girdi yorumuna neden oldu.

Yemin töreni ve öncesinde Kongre binasının korunması için görevli Ulusal Muhafızların koridorlarda yerlerde yattığı görülen fotoğraflar, ABD’de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Amerika'da neler oluyor?
DÜNYA
Amerika'da neler oluyor?

AYAKLANMA VE AYRILIKÇILIK NİTELEMESİ

  • Washington D.C. de gerçekleşen olayları kongreye karşı yapılan saldırın olarak nitelendiren açıklamada olaylar sırasında hayatını kaybeden iki polis memuru için duyulan üzüntü dile getirildi. Kongre’de gerçekleşen olayların anayasanın konuşma özgürlüğüyle ilgili maddesinden ilgisiz olduğu belirtilirken “Gösteri ve ifade özgürlüğü kimseye şiddet, ayaklanma ve ayrılıkçılık hakkı vermez“ denildi.

Mark Milley

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Muz cumhuriyeti değiliz
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Muz cumhuriyeti değiliz

HEPSİ İMZALADI

Ulusun değerlerini taşıyan askerler olarak anayasayı korumanın görevleri olduğunu belirtilen açıklamada komutanlar anayasal bir işlemin zorla kesilmesinin kendi gelenek, değer ve yeminleri ile bağdaşmadığını ifade etti. Tüm kuvvet komutanlarının imzası bulunan açıklama da 20 Ocak 2021 tarihinde Joe Biden’in Anayasa ve eyalet mahkemelerince onaylandığı ve kongre tarafından seçildiği üzere Başkan olacağı ve ordunun 46’ncı komutanı olarak görev alacağı ifade edildi.

Joe Biden

PELOSİ GÖRÜŞMÜŞTÜ

  • Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, geçen hafta içinde ordudan Trump’a müdahale etmesini ve nükleer yetkilerinin elinden alınmasını istemişti. Yayınlanan bildiriyle Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının Joe Biden’ı başkmmutan diye nitelemesiyle, Pelosi’nin talebinin dolaylı yoldan yerine getirildi. ile özellikle Trump destekçileri arasında bir süredir Başkan Trump’ın orduyu devreye sokacağıyla ilgili söylentilere de son verilmiş olunurken Biden’ın başkanlığı ordu tarafından da onaylandı. Bu bildirinin yayınlanması bazı çevrelerde ABD ordusu siyasete girdi endişesine neden oldu.

ABD Genelkurmay Başkanı’ndan Trump’ın emirlerine uymamasını talep eden Demokrat Nancy Pelosi, Kongre’yi koruma görevi alan Ulusal Muhafızları teftiş etti.

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Drone’lu intihar saldırısı şüphesi

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Trump taraftarlarının yeni Başkan Joe Biden’ın yemin törenini sabote edeceklerini açıklamasının ardından teyakkuza geçti, 15.000 Ulusal Muhafızın kongre binası çevresine konuşlandırılırken tam teşekküllü ve ağır silahlı olması dikkatlerden kaçmadı. Yetkililer ABD’deki bireysel silahlanmaya dikkat çekti ve durumdan ‘ciddi endişe duyduklarını’ ifade etti. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ayrıca intihar saldırılarının da ihtimal dahilinde olduğunu belirtti. Öte yandan kongre binasında alınan önlemler dikkat çekti, binaya giriş çıkış yapanlar ayakkabılarına kadar arandı. Pentagon yetkililerinin tek endişe kaynağı göstericiler değil, yetkililer intihar drone’u saldırısı yapılacağından şüphe ediyorlar. Yetkililer ABD’de birçok kişinin bireysel silaha sahip olduğunu ve bu silahlardan bazılarının Biden’ın yemin törenini provoke etmek kullanılabileceğine dikkat çekti.

ABD darbeyle tanıştı
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ABD darbeyle tanıştı

YouTube Trump’ı askıya aldı

  • ABD’de internet şirketlerinin ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alan sansür politikası da tam gaz devam ediyor. Son olarak dev teknoloji şirketi Google’ın sahibi olduğu YouTube Trump’ın kanalındaki bir videonun şirketin şiddeti kışkırtmaya karşı politikasını ihlal etmesi nedeniyle videoyu kaldırdığını ve kanala içerik yüklenmesinin 7 gün boyunca engellediğini açıkladı. Açıklamada kanala “yeni içerik yüklenmesi 7 gün boyunca geçici olarak engellendi” denildi. ABD sivil toplum kuruluşlarından yapılan açıklamada Youtube’un Trump’ın kanalını kaldırmaması halinde reklamverenlere YouTube’u boykot çağrısında bulunuldu. Trump’ın Youtube kanalında 2,76 milyon abonesi bulunuyor. Sosyal medya platformu Twitter hafta sonunda yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump’ın Kongre baskını sonrasında geçici olarak askıya aldığı hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı. Twitter’in yanı sıra Facebook ve Instagram da Trump’ın hesaplarını paylaşımları nedeniyle askıya almıştı. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, devir-teslim törenine kadar en az iki hafta daha Donald Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarındaki engellemenin devam edeceğini açıklamıştı.
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